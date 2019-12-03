Тюменским школьникам расскажут про облачные технологии

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

"Урок цифры" пройдет в Тюмени, на базе гимназии № 16, для учеников 7 класса 4 декабря в рамках всероссийского одноименного проекта. Тема встречи со школьниками "Сети и облачные технологии", сообщает региональный информационно-образовательный центр.

Новый урок подготовлен компанией "1С", специалисты которой имеют существенный опыт создания и сопровождения облачных сервисов. В видеолекции DevOps-инженер фирмы "1С" расскажет о том, что такое сеть и облачные технологии, что было до появления Интернета, как он развивался, в чем магия облаков и как надежно хранить собранные данные.

Школьники также смогут познакомиться с профессиями людей, которые работают с этими технологиями. В Тюмени участие в уроке примет директор департамента информатизации Тюменской области Мария Рудзевич.