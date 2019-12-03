  • 3 декабря 20193.12.2019вторник
  • USD64,4097
    EUR70,9730
  • В Тюмени -8..-10 С 4 м/с ветер западный

Губернатор: тюменцы с ограничениями по здоровью добиваются успехов в совершенно разных сферах

Губернатор, 11:24 03 декабря 2019

Инвалидность - не приговор. Доказательство этому - судьбы многих людей, которые, несмотря на ограничения здоровья, добились побед и успехов в совершенно разных сферах.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, обращаясь к жителям региона в Международный день инвалидов 3 декабря.

По словам главы области, в Тюменской области почти 100 тыс. инвалидов, из них в особых условиях и безбарьерной среде нуждаются около 30 тыс. человек. Чтобы у каждого жителя была возможность принимать участие в жизни региона и реализовать себя, разрабатываются и внедряются инновационные подходы реабилитации, специальные информационные технологии, формируется доступная городская среда, создаются рабочие места. К этой важной работе все активнее подключаются общественные организации инвалидов. Они стали полноправными партнерами государства в решении многих серьезных задач.

"Сегодня я обращаюсь ко всем тюменцам: будьте внимательны и неравнодушны к тем, кто нуждается в поддержке и помощи. Пусть наши общие усилия способствуют тому, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья чувствовали себя уверенно и комфортно. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго!", - сказал Александр Моор.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Александр Моор , Международный день инвалидов

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:24 03.12.2019Губернатор: тюменцы с ограничениями по здоровью добиваются успехов в совершенно разных сферах
20:46 29.11.2019Александр Моор: Всероссийская перепись населения 2020 года очень важна для каждого из нас
20:11 28.11.2019Меры по борьбе с преступностью рассмотрели на межведомственном совещании
18:52 27.11.2019Александр Моор посетил Сибирский тренинговый центр Schlumberger