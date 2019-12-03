Губернатор: тюменцы с ограничениями по здоровью добиваются успехов в совершенно разных сферах

Инвалидность - не приговор. Доказательство этому - судьбы многих людей, которые, несмотря на ограничения здоровья, добились побед и успехов в совершенно разных сферах.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, обращаясь к жителям региона в Международный день инвалидов 3 декабря.

По словам главы области, в Тюменской области почти 100 тыс. инвалидов, из них в особых условиях и безбарьерной среде нуждаются около 30 тыс. человек. Чтобы у каждого жителя была возможность принимать участие в жизни региона и реализовать себя, разрабатываются и внедряются инновационные подходы реабилитации, специальные информационные технологии, формируется доступная городская среда, создаются рабочие места. К этой важной работе все активнее подключаются общественные организации инвалидов. Они стали полноправными партнерами государства в решении многих серьезных задач.

"Сегодня я обращаюсь ко всем тюменцам: будьте внимательны и неравнодушны к тем, кто нуждается в поддержке и помощи. Пусть наши общие усилия способствуют тому, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья чувствовали себя уверенно и комфортно. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго!", - сказал Александр Моор.