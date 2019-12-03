Заправиться дешевым бензином можно в Кургане, Челябинске и Салехарде

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Самая низкая цена на бензин (в среднем по всем сортам) зафиксирована в Кургане и составила 42,63 рублей за литр. Данные среди мониторингап роизводства нефтепродуктов в городах Уральского федерального округа с 18 по 24 ноября 2019 года разместила Федеральная служба государственной статистики.

Самый дорогой бензин (в среднем по всем сортам) по УФО - в Ханты-Мансийске по цене 47,55 рублей/ литр.

В УФО самое дешевое дизельное топливо можно купить в Челябинске и Кургане за 47,17 рублей/ литр, АИ-92 - в Челябинске за 40,16 рублей/ литр, АИ-95 - в Салехарде - за 43,60 рублей/ литр, АИ-98 - в Кургане - за 49,27 рублей/ литр.

На АЗС в Тюмени бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене 41,41 рубля, марки АИ-95 – 45,21 рубля, марки АИ-98 – 51,08 рубля, дизельное топливо - 49,14 рублей/ литр.

11-24 ноября сохранилась нулевая динамика цен на бензин в среднем по России, а также на марки АИ-92 и АИ-95.

Самая низкая цена за литр бензина в России — в Горно-Алтайске. Столица республики Алтай на прошлой неделе стала лидером по снижению цен на автомобильный бензин всех марок. Средняя стоимость литра составила 41,84 рублей.