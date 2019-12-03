Школьников приглашают на "Елку эколят"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Около 300 учеников младших классов, увлеченных экологией, занимающихся в экологических кружках, профильных классах и школьных лесничествах, посетят "Елки эколят" во Дворце "Пионер" (ул. Челюскинцев,46) 6 декабря, начало в 13 часов, сообщает департамент недропользования и экологии Тюменской области.

Мероприятие состоится в рамках реализации природоохранных социально- образовательных проектов "Эколята-дошколята", "Эколята" и "Молодые защитники природы".

Школьников приветствует директор департамента недропользования и экологии Тюменской области Жанна Злобина. Для ребят выступят детские творческие коллективы, пройдут конкурсы, запланировано посвящение детей в эколята; награждение победителей и активных участников конкурса поделок "Елочка эколят" и "Игрушка для Елки эколят", откроется выставка.