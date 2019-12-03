Тюменские школьники привезли медали международной олимпиады из Минска

| Фото: департамент образования и науки Тюменской области | Фото: департамент образования и науки Тюменской области

Тюменский школьник Ильяс Гарифханов стал победителем на Международной олимпиаде по экспериментальной физике IEPhO в Минске. Олимпиада объединила 400 участников из шести стран, сообщает департамент образования и науки Тюменской области.

Ученики физико-математической школы обошли всех московских ребят, уступив только ученикам из Санкт-Петербурга. Тюменцы завоевали восемь серебряных и бронзовых медалей, обеспечив себе второе место в командном зачете.

Серебряными призерами стали десятиклассник Максим Карпенко и восьмиклассник Тимофей Мингалев. Бронзовыми призерами - Екатерина Ковина и Максим Малков из 8 класса, Кирилл Гауч и Дмитрий Прокопьев из 9 класса, Дарья Сенникова из 10 класса и Иван Дорошенко из 11 класса.