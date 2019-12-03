Тюменский экспортный форум объединил ведущих российских и зарубежных экспертов

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Более 300 бизнесменов и 30 ведущих российских и зарубежных спикеров-экспертов собрал первый Тюменский экспортный форум.

"Форум - площадка для конструктивного диалога между бизнесом и властью. Наша общая цель заключается в успешной реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт". В эту работу активно включились все регионы страны. Дискуссии дадут возможность поделиться знаниями и эффективными практиками в сфере экспорта", - поприветствовал участников форума заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

Правительство Тюменской области уделяет большое внимание развитию экспортной деятельности и оказывает поддержку предприятиям, ориентированным на внешние рынки сбыта продукции. Прежде всего это касается малого и среднего бизнеса. Начинающие экспортеры имеют возможность пройти обучение и получить необходимые консультации. Региональный Центр поддержки экспорта оказывает им содействие при лицензировании, сертификации продукции, поиске зарубежных партнеров.

Форум, который проходит в тюменском технопарке, отличается насыщенной и интересной образовательной и деловой программой. Большой интерес у участников и экспертов вызвала выставка тюменских экспортно-ориентированных предприятий.

Основными темами пленарного заседания Тюменского экспортного форума стали выход на рынки стран Евразийского экономического союза и зоны роста регионального экспорта. Кроме того, в рамках форума - панельные сессии "Экспорт - эффективный инструмент для развития бизнеса с Китаем", "Инструменты онлайн-торговли", "Открой Африку" и "Международные тендерные площадки".

В программе форума - мастер-классы для предпринимателей, а также биржа контактов тюменских и казахстанских предприятий. Предприниматели смогут получить консультации специалистов Тюменской таможни и регионального Центра поддержки экспорта.

"Надеюсь, что Тюменский экспортный форум станет ежегодным", - заявил Андрей Пантелеев.

Евгений Бабенко