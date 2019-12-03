Премьера спектакля "Иванов" в постановке Данила Чащина состоится в Тюменском драмтеатре

| Фото: Тюменское концертно-театральное объединение | Фото: Тюменское концертно-театральное объединение

Премьера спектакля "Иванов" в постановке Данила Чащина состоится в Тюменском драматическом театре 6, 7 и 8 декабря, сообщает пресс-служба Тюменского концертно-театрального объединения.

Это новая драма в двух действиях по пьесе Чехова уже известного тюменцам режиссера. В прошлом сезоне его спектакль "Молодость" участвовал в пяти номинациях театральной премии "Золотая маска".

По словам режиссера-постановщика, этот спектакль о сложном внутреннем мире. "Мы пытаемся разобраться с тем, что происходит с человеком, когда силы покидают его, в какую секунду он может надорваться, почему его жизнь становится страшным похмельем. Пытаемся найти связь с сегодняшними тридцатилетними. Я слышу, как часто название пьесы произносят не "ИвАнов", а "ИванОв". Именно в этом я вижу проблему героя – он в какой-то момент своей жизни понял, что из ИвАнова превратился в обычного ИванОва", - рассказал Данил Чащин.

В постановке заняты: Сергей Скобелев, Александр Тихонов, Наталья Никулина, Кристина Тихонова, Андрей Волошенко, Софья Илюшина, Марина Кошеляева, Егор Медведев, Марина Карцева, Николай Аузин.

Билеты можно приобрести в кассах и на сайте ТКТО.