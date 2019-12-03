Маршрут автобуса № 33 изменится с 1 января

Схема движения муниципального маршрута № 33 п. Док – ул. Курортная изменится с 1 января 2020 года. Движение маршрута организовано от железнодорожного вокзала до остановки "ул. Метелевская".

Как сообщает Тюменьгортранс, из новой схемы движения исключаются промежуточные остановочные пункты "Музей истории города", "Автобаза № 2", "ул. Коммунистическая", "ул. Тюменская", "ул. Курчатова", "Школа № 51", "ТЭМЗ", "ул. Авторемонтная", "з-д Аккумуляторный" (в прямом и обратном направлении), "п. ДОК", "ул. Курортная" и "з-д Сибнефтегазмаш".

В схеме появятся промежуточные остановочные пункты "ул. Демократическая", "ул. Перестройки", "д. Княжева", "ул. Калининская", "с/о "Весна", "Воронино-2", "Воронино-1", "с/о "Колос", "с/о "Сибиряк", "ДСК", "ул. Бабарынка", "Дом мебели", "ул. Комбинатская", "ул. Пугачева", "ул. Пролетарская", "з-д "Нефтемаш" (в прямом и обратном направлении), "ул. Метелевская", "с/о "Спутник", "ул. Бакинских Комиссаров" (по направлению движения в сторону ул. Барнаульской), "Мальвинка", "ЖДВ", "сквер Семена Пацко" (по направлению движения в сторону ул. Герцена), "ул. Смоленская", "м-н "Океан", "площадь Борцов Революции", "Набережная", "Строительный институт ТИУ" (в сторону ул. Ленина), "Музей", "Университетская", "Госбанк", "Дом детского творчества", "Администрация г. Тюмени", "ул. Герцена" (по направлению движения в сторону ул. Запольной).

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе "Расписание", в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт", по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722 и на остановках.