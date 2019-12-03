  • 3 декабря 20193.12.2019вторник
  • USD64,4097
    EUR70,9730
  • В Тюмени -12..-14 С 3 м/с ветер юго-западный

Маршрут автобуса № 33 изменится с 1 января

Общество, 15:37 03 декабря 2019

Схема движения муниципального маршрута № 33 п. Док – ул. Курортная изменится с 1 января 2020 года. Движение маршрута организовано от железнодорожного вокзала до остановки "ул. Метелевская".

Как сообщает Тюменьгортранс, из новой схемы движения исключаются промежуточные остановочные пункты "Музей истории города", "Автобаза № 2", "ул. Коммунистическая", "ул. Тюменская", "ул. Курчатова", "Школа № 51", "ТЭМЗ", "ул. Авторемонтная", "з-д Аккумуляторный" (в прямом и обратном направлении), "п. ДОК", "ул. Курортная" и "з-д Сибнефтегазмаш".

В схеме появятся промежуточные остановочные пункты "ул. Демократическая", "ул. Перестройки", "д. Княжева", "ул. Калининская", "с/о "Весна", "Воронино-2", "Воронино-1", "с/о "Колос", "с/о "Сибиряк", "ДСК", "ул. Бабарынка", "Дом мебели", "ул. Комбинатская", "ул. Пугачева", "ул. Пролетарская", "з-д "Нефтемаш" (в прямом и обратном направлении), "ул. Метелевская", "с/о "Спутник", "ул. Бакинских Комиссаров" (по направлению движения в сторону ул. Барнаульской), "Мальвинка", "ЖДВ", "сквер Семена Пацко" (по направлению движения в сторону ул. Герцена), "ул. Смоленская", "м-н "Океан", "площадь Борцов Революции", "Набережная", "Строительный институт ТИУ" (в сторону ул. Ленина), "Музей", "Университетская", "Госбанк", "Дом детского творчества", "Администрация г. Тюмени", "ул. Герцена" (по направлению движения в сторону ул. Запольной).

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе "Расписание", в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт", по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722 и на остановках.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# общественный транспорт , Тюменьгортранс

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:54 03.12.2019Портал "Спасибо за все": тюменцы могут поблагодарить ветеранов за Победу
16:32 03.12.2019Родителей и педагогов приглашают на встречу с автором проекта "Краски жизни"
16:10 03.12.2019Эксперты рассказали, как защититься от мошенников
15:59 03.12.2019Ледяные персонажи из "Конька-горбунка" появятся в Тобольске