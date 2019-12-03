Заводоуковцы определяют варианты благоустройство парка

| Фото: zavodoukovsk.admtyumen.ru | Фото: zavodoukovsk.admtyumen.ru

Принять участие в обсуждении для последующего обустройства Центрального парка предлагают жителям Заводоуковска, сообщает администрация городского округа.

Виртуальный опрос можно пройти здесь.

Сейчас проводится сбор предложений об архитектурном наполнении парка. До 12 декабря свои предложения можно подать в электронном виде по адресу komitet_gkp@mail.ru, в официальных группах администрации Заводоуковского городского округа в социальных сетях "ВКонтакте", "Одноклассники", а также в пунктах сбора предложений: г. Заводоуковск, ул. Береговая, 27 (здание администрации Заводоуковского городского округа); г. Заводоуковск, ул. Первомайская, 8 (здание школы искусств); г. Заводоуковск, пер. Элеваторный, 6б (здание МФЦ "Мои документы").