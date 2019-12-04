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На Ямале девочка выжила после падения с девятого этажа

Происшествия, 08:50 04 декабря 2019

следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области | Фото: следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области

Семилетняя девочка выпала с девятого этажа жилого дома в Новом Уренгое и угодила в мягкий глубокий сугроб. Это спасло ей жизнь, сообщает управление Следственного комитета России по Ямалу.

Пострадавшая была оперативно доставлена в Новоуренгойскую городскую больницу, где ей оказана квалифицированная медицинская помощь. Травм, представляющих угрозы для жизни, не установлено.

Следователи проводят предварительную проверку обстоятельств ЧП. Предварительно установлено, что утром 30 ноября в квартире, расположенной на девятом этаже жилого дома по проспекту Ленинградский, мама с 7-летней дочкой собирались гулять. Перед прогулкой женщина вышла из квартиры, оставив ребенка одного. В это время девочка оделась, посадила любимого кота в ранец, который надела на себя. Так как мама долго не возвращалась, ребенок решил посмотреть, где она, подошел к окну, открыл его, высунулся наружу. Кот стал толкаться в ранце, и под действием силы тяжести девочка перевалилась через подоконник и полетела вниз. По счастливой случайности падение пришлось в глубокий мягкий сугроб.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

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# дети , Новый Уренгой , падение с высоты , следственный комитет

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