Юных тюменцев с сахарным диабетом учат полноценной жизни в условиях заболевания

| Фото: ОКБ № 1 | Фото: ОКБ № 1

О прививках и диабете, о методах самоконтроля, правилах питания и поведения в неотложных ситуациях, профилактике осложнений и психологической поддержке говорили в Школе сахарного диабета для детей, которую провели специалисты ОКБ № 1 в Тюмени. Ее посетили более 100 человек, сообщает лечебное учреждение.

Заболеваемость сахарным диабетом ежегодно растет. В 2019 году этот диагноз впервые поставили 104 юным пациентам. Всего на учете у детских эндокринологов стоит 560 детей из Тюмени и юга Тюменской области. Еще десять лет назад эта цифра не превышала 290 пациентов. Причиной чаще всего является неправильное питание, экологические факторы и наследственность.

Сахарный диабет – заболевание особое, отмечают специалисты. За успех лечения пациент отвечает не меньше, чем врач. Цель школы - не только передать знания, но и сформировать мотивацию и ответственность у маленьких пациентов, а также изменить свое поведение. Посетителям школы диабета помогают научиться полноценно жить с учетом установленных заболеванием рамок.

После лекций медиков специально для всех присутствующих детей специалисты Центра татарской культуры, где проходило мероприятие, провели творческие мастер-классы по росписи новогодних игрушек, показали музыкальную сказку и рассказали историю о купце Колмогорове.