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Тюменские архитекторы готовят проекты реновации для Ишима

Общество, 11:46 04 декабря 2019

tyuiu.ru перспективный вид центра Ишима | Фото: tyuiu.ru

Проекты концертно-танцевального комплекса, пешеходной зоны и обновленной набережной готовят преподаватели и студенты Института архитектуры и дизайна ТИУ по реновации исторического центра Ишима, сообщает пресс-служба вуза.

Как рассказал один из разработчиков проекта, доцент кафедры Дизайна архитектурной среды ТИУ Андрей Фёдоров, на месте действующей парковки в центре Ишима можно создать концертно-танцевального комплекс.

"Многофункциональный центр искусств и культуры обязан быть в городе хотя бы потому, что подобной площадкой на сегодняшний день Ишим не располагает, — отмечает он. — Согласно плану, он имеет вид амфитеатра и может использоваться для театральных представлений, как дискуссионная площадка и так далее".

Также архитекторы предлагают сделать территорию на улиц Береговая и Пролетарская исключительно пешеходными, на набережной освободить промышленную зону, построить для завода новый корпус, а на освободившейся территории построить музей.

В вузе отметили, что источниками для инвестирования данных проектов могут стать частные средства, благотворительность, инвестиции в партнерстве с областными государственными органами, в том числе занимающиеся туризмом.

Перспективный вид набережной Ишима промышленная зона Ишима ﻿

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# архитекторы , Ишим , ТИУ

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