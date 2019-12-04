Тюменские архитекторы готовят проекты реновации для Ишима

перспективный вид центра Ишима | Фото: tyuiu.ru перспективный вид центра Ишима | Фото: tyuiu.ru

Проекты концертно-танцевального комплекса, пешеходной зоны и обновленной набережной готовят преподаватели и студенты Института архитектуры и дизайна ТИУ по реновации исторического центра Ишима, сообщает пресс-служба вуза.

Как рассказал один из разработчиков проекта, доцент кафедры Дизайна архитектурной среды ТИУ Андрей Фёдоров, на месте действующей парковки в центре Ишима можно создать концертно-танцевального комплекс.

"Многофункциональный центр искусств и культуры обязан быть в городе хотя бы потому, что подобной площадкой на сегодняшний день Ишим не располагает, — отмечает он. — Согласно плану, он имеет вид амфитеатра и может использоваться для театральных представлений, как дискуссионная площадка и так далее".

Также архитекторы предлагают сделать территорию на улиц Береговая и Пролетарская исключительно пешеходными, на набережной освободить промышленную зону, построить для завода новый корпус, а на освободившейся территории построить музей.

В вузе отметили, что источниками для инвестирования данных проектов могут стать частные средства, благотворительность, инвестиции в партнерстве с областными государственными органами, в том числе занимающиеся туризмом.