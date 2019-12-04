Александр Моор: конференция "Университетская клиника" способствует развитию регионального здравоохранения
Доброй традицией назвал проведение такого значимого мероприятия, как Всероссийская конференция "Университетская клиника", на тюменской земле губернатор Александр Моор на открытии пленарного заседания, которое проходит в ДК "Нефтяник".
Глава региона выразил уверенность в том, что вся медицинская общественность с нетерпением ждет ярких докладов представителей академического сообщества.
"Мы понимаем, что развитие медицины во многом определяется людьми, которые приехали на конференцию с докладами, и при их участии происходит и наше движение в развитии регионального здравоохранения. Важно, что современная медицина - это медицина высоких технологий и тюменское здравоохранение совершенствуется именно в этом ключе", - подчеркнул Александр Моор.
Он напомнил, что в 2019 году стартовали важные национальные проекты, ориентированные на повышение качества жизни человека. Профилактика заболеваний, повышение рождаемости, снижение смертности, укрепление системы первичной медицинской помощи, пациентоориентированность - эти ключевые задачи предстоит решать регионам в самое ближайшее время.
Губернатор поблагодарил гостей, профессоров и академиков РАН, кандидатов и докторов медицинских наук за их помощь специалистам тюменских клиник в освоении новых технологий и методик, которые и определяют качество оказания медицинской помощи жителям Тюменской области.
"Тюменцы абсолютно обоснованно ставят для здравоохранения высокую планку, а значит, медицина не может стоять на месте. Необходимы постоянное развитие и открытость новому, отклик на запросы общества и умение видеть перспективы", - отметил он.
Александр Моор сообщил, что в 2019 году площадкой для проведения Всероссийского форума "Университетская клиника" стал также и госпиталь "Мать и дитя Тюмень", где пройдут мастер-классы с видеотрансляциями из операционных.
"Мы открыты к диалогу, хотим планомерно и эффективно развиваться. Будьте неравнодушными и активными, желаю вам конструктивного общения с профессионалами высочайшего уровня. Думаю, что такая возможность, не выезжая из региона, послушать лекции и мастер-классы специалистов - уникальная, и ей нужно воспользоваться", - призвал губернатор присутствующих. Он вручил гостям благодарственные письма правительства Тюменской области.
Академик РАН, профессор, директор Университетской клиники, заведующий кафедрой нейрохирургии и нейрореанимации Московского государственного медико-стоматологического университета им. Евдокимова Минздрава России Владимир Крылов поблагодарил Александра Моора за открытость и активное участие в развитии здравоохранения в регионе.
"Тюмень и Тюменская область - один из плацдармов развития научной деятельности и внедрения инновационных технологий в медицинскую практику. Отрадно, что университет и вся команда профессорско-преподавательского состава работают над созданием молодого коллектива", - заметил он.
Академик РАН, профессор, ректор Московского государственного медико-стоматологического университета имени Евдокимова Минздрава России Олег Янушевич признался, что ему в очередной раз приятно приехать в Тюмень с проектом, который три года назад начался именно на тюменской земле.
"Как член проектного комитета правительства РФ по нацпроекту "Здравоохранение", заслушивая регионы, я обратил внимание, что в тех регионах, где не было "Университетской клиники", дела обстоят несколько хуже. Тюменская область заслуженно лидирует по многим показателям, и это связано с работой регионального правительства и департамента здравоохранения, но такого рода форум всегда способствует решению тех сложных задач, которые есть во всех субъектах страны", - уверен он.
Всероссийская конференция "Университетская клиника" продлится с 4 по 5 декабря. На этой уникальной образовательной платформе не только для Тюменской области, но и для всего Уральского федерального округа поднимут острые и актуальные вопросы: как профилактировать рак и почему его не удается эффективно излечить, почему медицине постоянно не хватает денег, куда направлен вектор профилактики заболеваний и многое другое.
Дарья Казакова