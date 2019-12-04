Александр Моор: конференция "Университетская клиника" способствует развитию регионального здравоохранения

| Фото: Даниила Савиных | Фото: Даниила Савиных

Доброй традицией назвал проведение такого значимого мероприятия, как Всероссийская конференция "Университетская клиника", на тюменской земле губернатор Александр Моор на открытии пленарного заседания, которое проходит в ДК "Нефтяник".

Глава региона выразил уверенность в том, что вся медицинская общественность с нетерпением ждет ярких докладов представителей академического сообщества.

"Мы понимаем, что развитие медицины во многом определяется людьми, которые приехали на конференцию с докладами, и при их участии происходит и наше движение в развитии регионального здравоохранения. Важно, что современная медицина - это медицина высоких технологий и тюменское здравоохранение совершенствуется именно в этом ключе", - подчеркнул Александр Моор.

Он напомнил, что в 2019 году стартовали важные национальные проекты, ориентированные на повышение качества жизни человека. Профилактика заболеваний, повышение рождаемости, снижение смертности, укрепление системы первичной медицинской помощи, пациентоориентированность - эти ключевые задачи предстоит решать регионам в самое ближайшее время.

Губернатор поблагодарил гостей, профессоров и академиков РАН, кандидатов и докторов медицинских наук за их помощь специалистам тюменских клиник в освоении новых технологий и методик, которые и определяют качество оказания медицинской помощи жителям Тюменской области.

"Тюменцы абсолютно обоснованно ставят для здравоохранения высокую планку, а значит, медицина не может стоять на месте. Необходимы постоянное развитие и открытость новому, отклик на запросы общества и умение видеть перспективы", - отметил он.

Александр Моор сообщил, что в 2019 году площадкой для проведения Всероссийского форума "Университетская клиника" стал также и госпиталь "Мать и дитя Тюмень", где пройдут мастер-классы с видеотрансляциями из операционных.

"Мы открыты к диалогу, хотим планомерно и эффективно развиваться. Будьте неравнодушными и активными, желаю вам конструктивного общения с профессионалами высочайшего уровня. Думаю, что такая возможность, не выезжая из региона, послушать лекции и мастер-классы специалистов - уникальная, и ей нужно воспользоваться", - призвал губернатор присутствующих. Он вручил гостям благодарственные письма правительства Тюменской области.

Академик РАН, профессор, директор Университетской клиники, заведующий кафедрой нейрохирургии и нейрореанимации Московского государственного медико-стоматологического университета им. Евдокимова Минздрава России Владимир Крылов поблагодарил Александра Моора за открытость и активное участие в развитии здравоохранения в регионе.

"Тюмень и Тюменская область - один из плацдармов развития научной деятельности и внедрения инновационных технологий в медицинскую практику. Отрадно, что университет и вся команда профессорско-преподавательского состава работают над созданием молодого коллектива", - заметил он.

Академик РАН, профессор, ректор Московского государственного медико-стоматологического университета имени Евдокимова Минздрава России Олег Янушевич признался, что ему в очередной раз приятно приехать в Тюмень с проектом, который три года назад начался именно на тюменской земле.

"Как член проектного комитета правительства РФ по нацпроекту "Здравоохранение", заслушивая регионы, я обратил внимание, что в тех регионах, где не было "Университетской клиники", дела обстоят несколько хуже. Тюменская область заслуженно лидирует по многим показателям, и это связано с работой регионального правительства и департамента здравоохранения, но такого рода форум всегда способствует решению тех сложных задач, которые есть во всех субъектах страны", - уверен он.

Всероссийская конференция "Университетская клиника" продлится с 4 по 5 декабря. На этой уникальной образовательной платформе не только для Тюменской области, но и для всего Уральского федерального округа поднимут острые и актуальные вопросы: как профилактировать рак и почему его не удается эффективно излечить, почему медицине постоянно не хватает денег, куда направлен вектор профилактики заболеваний и многое другое.

Дарья Казакова