Пять детских садов отремонтируют в Ишиме в 2020 году

| Фото: пресс-службы администрации г. Ишима | Фото: пресс-службы администрации г. Ишима

Инженерные коммуникации в пяти детских садах Ишима заменят в 2020 году, сообщает пресс-служба городской администрации.

Ремонт сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения проведут в садах № 7 по ул. Чехова, № 9 и № 19 по ул. Максима Горького, № 14 по ул. Просвещения и Суворова.

Также обновят фасад детского сада № 24 по ул. 40 лет Победы, 1А. Средства на данные цели выделены из областного бюджета.

"Наш детский сад введен в эксплуатацию в 1983 году, с того момента внутренние теплосети не меняли. Сегодня такая необходимость назрела и мы благодарны администрации города за поддержку в решении вопросов капитального ремонта", - сказала директор детского сада № 7 Ольга Труненкова.

В текущем году в этом дошкольном учреждении за счет собственных средств обновили покрытие на прогулочных навесах, заменили восемь окон.

Глава Ишима Федор Шишкин, выехавший на подлежащие ремонту объекты, отметил, что все преобразования в дошкольных учреждениях проводятся в соответствии со специально разработанной муниципальной программой.

"В течение нескольких лет мы постепенно добились улучшения состояния зданий детских садов: заменили все кровли на шатровые, в большинстве садов установили пластиковые окна и смонтировали яркие, красивые, безопасные фасады. В следующем году продолжим ремонтные работы", - подчеркнул он.