Конференция "Университетская клиника" значима для всего тюменского медицинского сообщества, считает Наталья Шевчик

Ставшая уже традиционной для региона конференция "Университетская клиника" имеет очень серьезное значение для всего тюменского медицинского сообщества. Об этом заявила первый заместитель губернатора Тюменской области Наталья Шевчик, общаясь с журналистами в кулуарах конференции.

"Это интеллектуальный и профессиональный праздник. Для нас принципиально важно развиваться в тренде современных тенденций в здравоохранении. Поэтому очень большое значение имеет междисциплинарный характер конференции "Университетская клиника". На этой площадке вопросы, связанные со здоровьем человека, обсуждаются в комплексе, и это очень важно для каждого врача", - подчеркнула Наталья Шевчик.

Современная медицина - очень динамичная отрасль, в которой постоянно разрабатываются и внедряются новые технологии. Поэтому тесное взаимодействие между учеными и практикующими врачами - важнейший фактор развития здравоохранения. В полной мере это относится и к Тюменской области.

"Наше здравоохранение напрямую зависит от науки. В проекте по созданию в Тюменской области научно-образовательного центра есть целый блок исследовательских проектов в сфере здоровья, для участия в которых мы привлекаем ученых мирового уровня", - рассказала Наталья Шевчик.

Желающих принять участие в конференции "Университетская клиника" очень много, поэтому ее проведению предшествует серьезная селекционная работа, рассказал академик РАН, директор Университетской клиники МГМСУ им. А. И. Евдокимова, главный внештатный нейрохирург Минздрава РФ Владимир Крылов.

"Приоритет отдается тем ученым, которые определяют современное развитие здравоохранения", - подчеркнул академик.

"Конференция "Университетская клиника" проходит в Тюмени в третий раз, и я всегда с удовольствием сюда приезжаю. Количество участников конференции постоянно увеличивается, качество докладов растет", - прокомментировал академик РАН, ректор Московского государственного медико- стоматологического университета им. А. И. Евдокимова Олег Янушевич.

Евгений Бабенко