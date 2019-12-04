Тюменцы, проживающие в муниципальном жилье по договорам соцнайма, освобождены от платы за капремонт

| Фото: портал "Тюмень - наш дом" | Фото: портал "Тюмень - наш дом"

Жители Тюмени, проживающие в наемном муниципальном жилищном фонде по договорам соцнайма, взносы на капремонт не платят, сообщили в администрации города, комментируя постановление об утверждении положения о расчете на 2020 год. Постановление подписал 28 октября 2019 года глава администрации города Руслан Кухарук.

В пресс-службе мэрии уточнили, что ранее плата за наем согласно постановлению администрации от 2005 года составляла 14 копеек за квадратный метр. С 1 января 2020 года плата за наем муниципального жилья в Тюмени максимально увеличится на 8 рублей 15 копеек за квадратный метр.

По новым правилам, к примеру, квартира в 54 квадратных метра будет стоить от 295 рублей 92 копеек до 442 рублей 26 копеек в месяц в зависимости от категории.

Существовавший ранее установленный размер платы не позволял покрывать отчисления на капитальный ремонт. В соответствии с п. 2 ст. 154 ЖК РФ взнос на капитальный ремонт включен в структуру платы за помещение и коммунальные услуги для собственника помещения в многоквартирном доме.

Напомним, что расчет квартплаты для нанимателей жилья в государственном и муниципальном жилфонде в Тюменской области производится, исходя из средней цены квадратного метра на вторичном рынке жилья в регионе, определяемой по данным Росстата.

С постановлениями можно ознакомиться здесь.