На Ямале чемпионы УФО соревнуюся в пауэрлифтинге

| Фото: СДЮСШОР "Прибой" | Фото: СДЮСШОР "Прибой"

Более 100 спортсменов из Курганской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областей, Ямала и Югры примут участие в чемпионате Уральского федерального округа по пауэрлифтингу (троеборье) среди мужчин и женщин, который стартовал в Тарко-Сале 4 декабря.

Как сообщает ИА "Север-пресс", мероприятие приурочили памяти мастера спорта России Валерии Березовской. Среди участников — три мастера спорта России международного класса и 15 мастеров спорта России.

Победа на чемпионате является выполнением норматива для присвоения спортивного звания "Мастер спорта России", а также отборочным соревнованием к чемпионату России по пауэрлифтингу.