ТННЦ разработал проект строительства куста газовых скважин для Русского месторождения

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Куст газовых скважин и установку подготовки топливного газа построят в западной части Русского месторождения. Проект разработал Тюменский нефтяной научный центр, сообщает Главгосэкспертиза России.

На территории площадки также построят блок запорно-регулирующего оборудования и иные технологические и вспомогательные сооружения, необходимые для обеспечения работы добывающих скважин, трубопроводы для транспорта углеводородного сырья.

Русское нефтегазоконденсатное месторождение было открыто в 1968 году на территории Тазовского района Ямало-Ненецкого округа. Сегодня оно - один из новых крупных центров нефтегазодобычи за Полярным кругом.

В 2015 году к промышленному освоению запасов Русского месторождения, которые по международной классификации отнесены к категории уникальных, приступило АО "Тюменнефтегаз", дочернее предприятие НК "Роснефть".