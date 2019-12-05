  • 5 декабря 20195.12.2019четверг
  • USD64,1948
    EUR71,1086
  • В Тюмени -6..-8 С 2 м/с ветер юго-западный

ТННЦ разработал проект строительства куста газовых скважин для Русского месторождения

Экономика, 11:21 05 декабря 2019

gge.ru

Куст газовых скважин и установку подготовки топливного газа построят в западной части Русского месторождения. Проект разработал Тюменский нефтяной научный центр, сообщает Главгосэкспертиза России.

На территории площадки также построят блок запорно-регулирующего оборудования и иные технологические и вспомогательные сооружения, необходимые для обеспечения работы добывающих скважин, трубопроводы для транспорта углеводородного сырья.

Русское нефтегазоконденсатное месторождение было открыто в 1968 году на территории Тазовского района Ямало-Ненецкого округа. Сегодня оно - один из новых крупных центров нефтегазодобычи за Полярным кругом.

В 2015 году к промышленному освоению запасов Русского месторождения, которые по международной классификации отнесены к категории уникальных, приступило АО "Тюменнефтегаз", дочернее предприятие НК "Роснефть".

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# нефть , Русское месторождение , Тюменнефтегаз , Ямал

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:21 05.12.2019ТННЦ разработал проект строительства куста газовых скважин для Русского месторождения
17:43 04.12.2019АО "Газпром энергосбыт Тюмень" аннулирует пени своим клиентам на десятки миллионов рублей
17:05 04.12.2019Более пятисот километров дорог отремонтировали в Тюменской области в 2019 году
15:15 04.12.2019О новых сроках смены страховщика напомнили в ПФР