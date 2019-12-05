Объявлен конкурс лучших столовых для пернатых

cs1.clodo.ru cs1.clodo.ru

Союз охраны птиц России проводит восьмой интернет-конкурс кормушек. Дедлайн 20 марта 2020 года.

В конкурсе могут принять участие все желающие.

Номинации конкурса: "Оптимальный вариант" (отвечающий нуждам и стандартам кормушки для птиц + дизайн) и "Чудо-столовая" (самая красивая и оригинальная кормушка).

Автор работы должен присутствовать на фото.

Все смогут скачать электронные свидетельства участников.

Каждый месяц жюри будет выбирать по одной работе в каждой номинации. Авторы лучших работ получат электронные благодарности от организаторов конкурса.

К 1 апреля - к Международному дню птиц - жюри выберет по одному победителю среди номинантов каждого месяца проведения конкурса. Победители получат грамоты и ценные призы.

Фотографии своих работ загружайте на сайт конкурса.