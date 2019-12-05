Опрос: в Деда Мороза не верит каждый пятый современный ребенок

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Каждый пятый россиянин, родившийся в начале-середине 2000-х годов утверждает, что никогда не верил в Деда Мороза, следует из данных исследования сервиса по поиску работы Superjob.

Сервис опросил родителей и выяснил, верят ли их дети в Деда Мороза и до какого возраста сохраняли веру в сказочного персонажа они сами. В опросах приняли участие представители экономически активного населения из всех округов России. Как оказалось, более 20% представителей так называемого поколения Z утверждают, что никогда не верили в Деда Мороза.

Чаще остальных утверждали, что их ребенок верит в Деда Мороза, родители четырехлетних детей (93%). Среди родителей двенадцатилетних сыновей и дочерей о том, что их дети верят в Деда Мороза, говорят лишь 36%.

Superjob предложил 3 тыс. россиян вспомнить, до какого возраста они сами верили в Деда Мороза. 16% опрошенных утверждают, что никогда не верили в него. В четыре года расстались со сказкой 9%, в пять лет — 10%, в шесть и семь лет — еще по 9% респондентов.

С девяти до двенадцати лет утратили веру в чудеса 14% опрошенных. 8% продолжали верить и после тринадцатилетия.

Также выяснилось, что женщины в детстве верили в Деда Мороза дольше мужчин. Больше всего тех, кто никогда не верил — среди молодежи до 24 лет (22%). Россияне старше 45 лет чаще всего утверждали, что верили в сказку до 13 лет и дольше.