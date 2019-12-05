Евгений Заболотный: чтобы думать о будущем, надо пересмотреть свои взгляды

Встречи, общение с горожанами, совместное обсуждение и поиски решения актуальных проблем – это основные аспекты в деятельности каждого депутата Тюменской городской думы. Работа с обращениями жителей, личные приемы ведутся на постоянной основе. Однако народные избранники ищут новые - интересные и эффективные способы общения с электоратом, которые позволили бы охватить полезной информацией и активизировать на диалог более широкие слои населения.

Новый для себя формат общения с горожанами опробовал и председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный. В середине ноября спикер встретился с лидерами общественного мнения, чтобы узнать, что волнует молодежь и что, по их мнению, еще нужно сделать в городе для комфортного проживания. Среди участников были представители различных общественных организаций и такие популярные в Тюмени блогеры, как Роман Немычников, Полина Бронз, Анастасия Никулина, общее количество их подписчиков составляет более 165 тысяч человек. Встреча проходила в мультицентре "Моя территория". Благодаря трансляции, горожане наблюдали за дискуссией в прямом эфире в социальных сетях.

Молодые люди задали Евгению Заболотному вопросы от своих подписчиков, а также высказались о том, чего не хватает Тюмени, обсудили преимущества и недостатки областной столицы.

ДОРОГИ и ТРАНСПОРТ

Первым вопросом участники встречи обсудили состояние дорог и пешеходных переходов. Подавляющее большинство гостей студии считают, что в городе в этом плане все хорошо, однако не обошлось без замечаний.

Николай Петренко, директор Центра семейных и молодежных инициатив "База героев":

– Считаю, не все дороги у нас безопасны для пешеходов. Допустим, на улице Широтной горожане через шесть полос переходят нерегулируемый пешеходный переход. Опасный пешеходный переход возле строительного института, хотя его давно можно было модернизировать, оборудовать кнопкой. И таких пешеходных переходов очень много в городе.

Кирилл Харитонов, заместитель председателя молодежного парламента при Государственной думе Российской Федерации:

– Я бы разделил ответ на две части: дороги – нравятся, пешеходные переходы – не всегда: пешеходные переходы плохо чистят, на них образуются лужи и снежные отвалы зимой. Мы недавно обсуждали в рамках проекта "Советник губернатора" семейные ценности, семейную политику, и я уже высказывал свое мнение по данному вопросу. Когда идет мамочка с коляской, а некоторые переходы находятся в грязи, это не комфортно, а ведь из этого складывается качество жизни городской среды.

Евгений Заболотный:

– Согласен, что этот вопрос надо было разделить, потому что дорогами мы действительно в последнее время занимаемся очень много и эффективно. Достаточно привести пример кольцевой дороги: если бы ее не было, город задыхался бы. В начале этого года мы замкнули кольцо, правда, она планировалась как объездная дорога вокруг Тюмени, но пока ее строили, она превратилась в обыкновенную городскую улицу, поэтому назначение ее несколько поменялось. Чтобы делать объезд вокруг города, нужны новые технические условия, и они серьезно прорабатываются.

Что касается пешеходных переходов, здесь действительно есть над чем трудиться. Данный вопрос – особенно грязь на пешеходных переходах, лужи – связан еще с одной большой проблемой в Тюмени – развитием ливневой канализации, отвода сточных вод, их фильтрации и сброса в водоемы. Это достаточно дорогостоящие вещи, и их решением городские власти занимаются, но есть и простые – такие как установка кнопки для пешеходного перехода. Это вполне возможно сделать, и здесь ваше мнение очень важно. Некоторые вещи просто не предусматриваются в проекте, поэтому их приходится поправлять. На самом деле это несложные вещи, их можно сделать очень быстро.

Дмитрий Петрулев, предприниматель, общественный деятель, председатель комитета по развитию молодежного предпринимательства ТРО "Опора России":

– Ключевой вопрос лично для меня – парковки. У нас очень плохо с машиноместами. В центре припарковать автомобиль сложно, хотя появилось несколько платных парковок.

Николай Петренко, директор Центра семейных и молодежных инициатив "База героев":

– На мой взгляд, не хватает комфортабельных автобусов. Я готов пересаживаться на общественный транспорт, часто выезжаю из дома в центр города по делам и обратно возвращаюсь тоже в (НА) автобусе. Но я делаю это в обеденное либо послеобеденное время. Как-то раз попробовал утром зайти в автобус, я постоял, посмотрел на него и вызвал такси на остановку, потому что в него было невозможно зайти. Думаю, кто ездит в автобусах, с этим столкнулись. Пассажирский поток большой, автобусов не хватает, маршрутов движения не хватает. Возможно, больших автобусов не хватает. Большая проблема, ее надо решать.

Евгений Заболотный:

– На город работают все три бюджета: федеральный (особенно с точки зрения развития города, вкладывается через различные областные программы, через реализацию национальных проектов), областной и основной местный бюджет, который будет направлен в том числе и на развитие города. Конечно, много средств предстоит тратить на то, чтобы организовать работу объектов, структур, направлений для обеспечения нормальной жизни. Большие средства направляются за счет областного бюджета – по сути, основная часть бюджета развития заложена как раз в региональной казне. Всю будущую трехлетку нам предстоит серьезно работать над всеми направлениями инфраструктуры, в том числе транспортной – предстоит ее капитальный ремонт и строительство новых объектов. Словом, мы серьезно продвинемся в следующую трехлетку по развитию инфраструктурных объектов в городе, и это позволит по-новому организовать многие направления нашей работы.

Роман Немычников, блогер:

– Представители движения "Тюмень едет" хотели, чтобы я спросил вас, внедряются ли "умные" светофоры и перекрестки?

Евгений Заболотный:

– Можете успокоить их и сказать, что сегодня внедряется программа "Умный город". Система управления движением уже действует, хотя бывают сбои. Мы должны более активно двигаться по этому направлению.

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ВСЕХ

Следующей тема для обсуждения стали общегородские мероприятия. Многие из гостей студии лично участвуют, организуют городские события.

Инна Корсун, руководитель Студенческого центра Тюменской области:

– Поскольку мы областная столица, то все наши общегородские мероприятия плавно перетекают в региональные проекты и мероприятия. Если говорить о студенческой аудитории, стремимся охватить весь регион. Так, в текущем году было запланировано пятнадцать областных проектов. Более половины из них уже реализованы. Может, есть моменты, на которые стоит обратить внимание, но студенческих и молодежных мероприятий у нас достаточно много.

Шухрат Маматахунов, руководитель Лиги КВН в Тюменском государственном университете:

– Дело в том, что, когда ты планируешь какое-то мероприятие в Тюмени, очень сложно набрать людей, потому что альтернатив в городе существует очень много для людей самых разных возрастов. Поэтому зачастую бывает так, что мероприятия дублируют друг друга. Было бы классно, если бы это все сводилось к одному, мы сообща делали проекты, объединив силы, и это было бы намного мощнее.

Кирилл Харитонов, заместитель председателя Молодежного парламента при Государственной думе Российской Федерации:

– Я часто бываю в других регионах, и мне кажется, что у нас в городе мероприятий для людей до тридцати лет гораздо больше, чем для тех, кому за тридцать. Бывает даже перенасыщение. Хорошо бы составить на год единый календарь городских мероприятий активных сообществ, чтобы они не повторяли друг друга.

Пётр Куликов, 15 лет, самый молодой кондитер Тюмени:

– Часто бываю на общегородских мероприятиях, особенно летом. Думаю, их больше организуют для молодых людей моего возраста, хотя и для взрослой аудитории что-то проскальзывает, мне кажется.

Евгений Заболотный:

– Условий для проведения мероприятий, считаю, в городе создано много. Есть много мест, где эти мероприятия можно проводить, начиная от дворцов культуры, филармонии, до уличных мероприятий. Если тюменцы считают, что мероприятий недостаточно, значит, надо больше их проводить и больше инициировать. Я два-три раза в неделю хожу вечерами по набережной – она пустынна. Мы показали в День области, что там можно вплоть до водных концертов проводить, и на набережной они бывают, но ежедневно она пустует.

А вообще я и сам когда-то являлся организатором таких мероприятий, поэтому подмечаю много недоделок, вопросов, которые можно было бы решить иначе, и качество мероприятий должно и может быть значительно лучше. Опять же нам надо идти вперед и работать над этим.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВ

Перед встречей блогеры провели опрос своих подписчиков, некоторые из них отметили, что во дворах старых жилых домов не хватает освещения.

Павел Притупа, директор детского центра "Грин-Ландия":

– Мы организуем досуг на придомовых площадках, приучаем к подвижным дворовым играм, старшеклассники этим занимаются. Я побывал во многих дворах Тюмени, и скажу, что они разные: есть топовые дворы, например, площадь Европы в Европейском – там центр притяжения жителей, а есть дворы старенькие. Нам, организаторам мероприятий, больше нравятся как раз непопулярные дворы, там дети не избалованы. В старых дворах не хватает не только освещения, но и хорошо оборудованных детских игровых площадок.

Евгений Заболотный:

– В стране реализуется масштабный проект "Жилье и городская среда". В нем предусмотрено такое направление, как благоустройство дворов. Там есть условия, и я бы хотел, чтобы вы доводили до жителей информацию, что от их активности зависит реализация этой программы и то, когда благоустройство придет и в их двор. В бюджете следующего года предусмотрено порядка 500 млн рублей на благоустройство дворовых территорий. Предварительно проводятся мероприятия с жильцами: они высказывают пожелания, каким хотят видеть свой двор, проводятся собрания собственников, чтобы люди сами могли поучаствовать в благоустройстве территории. Бюджет готов софинансировать эти работы, чтобы двор привести в порядок. Разрабатывается проектная документация на 50 дворов, которые будут благоустроены в Тюмени в 2020 году. Причем параллельно с благоустройством двора предстоит решать другие проблемы, и прежде всего отремонтировать сети, чтобы не получилось, что коммуникации останутся старыми и после завершения работ их начнут менять. В Тюмени мы постепенно все дворы приводим в порядок, и будем идти дальше по этому направлению.

Николай Петренко, директор Центра семейных и молодёжных инициатив "База героев":

– Как попадают эти дворы в первоочередной список на ремонт? Я живу в поселке ДОК, у нас есть улица Ярославская, она не освещается. Я видел запрос на сайте "Тюмень – наш дом": горожане просили установить освещение на этой улице, но пришла отписка, что это не предусмотрено, потому что там линия электропередачи не так стоит. Каков механизм ранжирования? Может, нужно писать заявку?

Евгений Заболотный:

– Методика утверждена Минстроем России, этот документ есть на сайте департамента городского хозяйства – он ответственный за реализацию данной программы. Можно у них уточнить, как осуществляется отбор того или иного двора. Что касается освещения улицы, надо еще раз посмотреть возможности проведения там освещения и позаниматься этим.

ПРО АЛКОГОЛЬ

Тюменцы, участвующие в опросе, предложили продлить время продажи алкоголя.

Евгений Кисляк, блогер, ведущий:

– По-моему, не нужно делать никаких ограничений. Классно, что нельзя покупать алкоголь, например, в праздники, на последний звонок, в День города и т.д. Но почему в обычный день я не могу, не напрягаясь, дойти до магазина, купить пиво и посмотреть фильм? Такая практика есть в Москве и других крупных городах – алкоголь продают до 23 часов.

Николай Петренко, директор Центра семейных и молодёжных инициатив "База героев":

– Я против. Когда я прогуливаюсь по набережной с женой и ребенком, не хочу видеть перепивших людей. Те, кто может выпивать в умеренном количестве, сделает это в другом заведении или дома, а на улицу по большей части выбираются именно те, которых нужно ограничивать по времени.

Евгений Заболотный:

– Считаю, что ни в коем случае нельзя продлевать это время. Я не хочу видеть на набережной тех, кто распивает спиртные напитки. Точно также меня раздражает, когда там раскуривают кальян. Это, честно говоря, малоприятное зрелище. Коль люди не понимают, что нельзя в общественном месте демонстративно употреблять спиртные напитки либо заниматься курением кальяна, приходится запретительные меры вводить. Они оправданы.

АВТОБУСНЫЕ ОСТАНОВКИ

Автобусные остановки в городе нужно модернизировать. К такому выводу пришли все гости студии. Каким образом их можно осовременить?

Анастасия Никулина, блогер:

- Многим людям очень неудобно, очень холодно ждать автобус на обычной остановке. Я вижу решение этой проблемы в том, чтобы сделать наши остановки обогреваемыми. Такие остановки есть уже в Москве, а в Арабских Эмиратах есть остановки с охлаждением. Было бы круто.

Роман Немычников, блогер:

– В Когалыме есть очень классные остановки: там сидения подогреваются.

Павел Притупа, директор детского центра "Грин-Ландия":

– На остановках нужен USB, чтобы заряжать телефон: вдруг блогеры начнут снимать стрим, а телефон сел? А если кроме шуток, надо осовременить не только остановки, но и тюменские автобусы. Если брать столичный опыт, там в автобусах можно поставить телефон на зарядку. Для экономии тепла в салоне не надо открывать дверь на каждой остановке – нажал кнопку и вышел, когда нужно. Мне кажется, это оправдано.

Инна Корсун, руководитель Студенческого центра Тюменской области:

– Думаю, стоит обратить внимание на благоустройство остановок, которые пользуются наибольшей популярностью. Например, на остановке "Цветной бульвар" всегда много пассажиров и пешеходов. Получается невероятное столпотворение: ходить не очень удобно, стоять в ожидании автобуса – тоже. Стоит обратить внимание на эти потоки людей. Конкретно на этой остановке есть торговые объекты, которые можно было бы сдвинуть, там много места.

Дмитрий Петрулев, предприниматель, общественный деятель, председатель комитета по развитию молодежного предпринимательства ТРО "ОПОРА РОССИИ":

– В 2013 году, когда мне посчастливилось баллотироваться в Тюменскую городскую Думу, я выходил туда с проектом, в котором предполагалось, что на остановках будут экраны с отображением времени прибытия конкретных маршрутов. Даже несколько таких экранов было сделано, но это коснулось лишь центральных остановок. Мы все забываем, что остановка это своего рода рекламный носитель, там меняются наклейки, афиши, листовки и прочее. Очень большое количество макулатуры. Мое предложение осовременить – это создать экраны, где будет и полезная информация о прибытии автобусов и при этом размещение рекламы. Получаем доход с размещения рекламы, уменьшение макулатуры, а люди получают для себя полезный контент.

Евгений Заболотный:

– Очень много предложений, и они наверняка будут еще. По этому пути надо двигаться. Можно еще назвать несколько остановочных комплексов, где не очень удобно развести пешеходные маршруты и пассажирские потоки: бывший магазин "Океан", аграрный университет – здесь тоже люди на тротуаре всегда стоят и плохо выходить из автобусов.

МУСОР

В видеоролике, записанном при подготовке к встрече с председателем думы, тюменцы рассказали, что их волнует проблема уборки мусора.

Евгений Заболотный:

– Нужно бороться с мусором. Мы достаточно активно продвинулись в этом вопросе, особенно за последние месяцев десять, когда поменяли систему вывоза мусора. Далеко не все сделано. Молодежь совершенно правильные вопросы ставит, нет предела совершенству. Однако надо помнить, что чисто не там, где убирают, а где не мусорят. Я помню совершенно другие времена, когда в начале 1990-х я вернулся в университет и был там проректором, мы занимались чистотой туалетов. Об этом сегодня уже говорить не приходится в большинстве случаев, а тогда это было нечто. Помню, тогда с этим вопросом пришел к тогдашнему ректору Геннадию Куцеву и спросил его: "Что мы будем делать?". Он ответил одним словом: "Убирать". Убирать и таким образом прививать нашей молодежи чувство тяги к чистоте в отхожих местах. Прививать и это чувство, безусловно, надо.

АРХИТЕКТУРА

Горожане считают, что не хватает строгой регламентации жилищного строительства, дизайн-кода, архитектуры.

Катя Попова, культуролог, стилист:

– В Тюмени нет главного архитектора. Это на самом деле заметно. Я приехала в Тюмень из Москвы, и для меня это очевидно, хотя в Тюмени живу практически 14 лет. Каждый раз, когда я возвращаюсь из Европы или больших городов России, вижу, что архитектура города вообще не впечатляет. Возможно, какие-то точечные моменты, но нет общего стиля, общей канвы. Лично мне очень печально, потому что эстетического момента не хватает.

Инна Корсун, руководитель Студенческого центра Тюменской области:

– Здесь звучало мнение, что у нас город очень яркий, необузданный и красочный. Мне кажется, это было бы невозможно, если б это все было под одну гребенку. Если сравнивать с северными городами, то там все по одному образу и подобию. Я не профессиональный человек в этом вопросе, это мое субъективное мнение.

Полина Бронз, фотограф:

– Мне кажется, я живу в параллельной Тюмени, и когда слушаю ребят, не понимаю, я вообще в этом городе? У ребят все классно – вау, набережная! Но сколько раз мы ездим на набережную? Кому-то удается 2-3 раза в неделю, я бываю, может, раз в месяц. Зато каждый день я езжу по дороге, которая ведет в мой двор, живу близко к центру. Эта дорога хуже проселочной, там не может проехать машина, не может пройти пешеход. Вопросы благоустройства для меня болезненные. Иногда в своих соцсетях я высказываюсь по этому поводу и даже пыталась решить вопрос: писала на портал "Тюмень – наш дом", делала запрос в администрацию, но все мои чаяния остались без ответа. Тюмень – хороший город, я с этим согласна. По сравнению с другими российскими городами мы на достаточно высоком уровне. Но мы должны развиваться относительно себя и стараться жить лучше в нашем городе без оглядки на Сургут и всех остальных.

И по поводу архитектуры. То, что происходит с реставрацией исторических зданий в Тюмени – это убийство в большинстве случаев. То, что происходит в плане жилищного строительства – это грустно. Даже если изначально проект был хороший, то потом на фасад вешают кондиционеры, рекламные вывески, что-то еще. Это все в целом, визуально – а вся моя работа связана с визуалом – превращается в нелицеприятную кашу в большинстве случаев не только в кадре, но и когда воспринимаем это своими глазами. Мы живем в ежедневной визуальной каше. Это хотелось бы уменьшать. Чем меньше уродской рекламы, тем более интеллигентным чувствуешь себя и все вокруг. Хотелось бы, чтобы было какое-то место или портал, где инициативные горожане могли оставить запрос, подать свою идею. У меня среди знакомых много талантливых, креативных ребят, у которых есть дельные предложения, возможно, им не хватает варианта высказаться, предложить свои идеи.

Дмитрий Велижанин, активист:

– Есть что-то хорошее, но больше плохого. Если конкретно – Масловский взвоз. Не понимаю, зачем там в центре туалет. Это доминанта в центре площади. Позорный проект "Сарай", гостиница. Школа № 5, которая выглядит так же, как эта гостиница. Классно, что есть архитектор в области, но это не главный строитель. Два в одном не бывает. Архитектор должен быть независим от строителя и быть компетентным. Архитектура общежития в логу – тоже ужасно. На ДОКе, где угодно, кампус можно построить, и будет нормально, но не в историческом центре. Таких примеров много.

Евгений Заболотный:

– Мы сегодня поднимаем массу вопросов. Каждый из них заслуживает отдельного разговора. Вопрос о городской среде, думаю, надо рассмотреть еще вместе с вами, со специалистами и выработать решения, определить площадки, которые позволят активным гражданам обсуждать эту тему. Я не могу сказать, что мне, безусловно, нравится облик, особенно современных кварталов или исторической части. Я часто хожу по центру города – улицам Кирова, Володарского, Хохрякова, и очень расстраиваюсь по поводу тех домов, которые там были построены. У меня дома висит картина тюменского художника Геннадия Токарева со старым двориком, которым я все время любуюсь и вспоминаю свое детство. В Тюмени есть над чем работать. Должны быть строгие регламенты жилищного строительства. Прежде всего, нужна культура строителей. Многие строители в Тюмени, кстати, не такие уж плохие. Можно привести примеры хороших, добротных кварталов, которые формируются в городе.

Панельное домостроение сегодня серьезно продвинулось вперед. Мы недавно открывали бульвар Сказок, который построила компания ТДСК, и смотрели дворовые территории. Понимая, что это социальное жилье, не топ класса, видишь, что наши строители стараются. Я бы поостерегся говорить о позоре Тюмени по поводу целого ряда объектов, которые были построены. Кому-то нравится, кому-то нет. Не все памятники, восстанавливаемые в Тюмени, плохи. Хорошо восстановлен Дом архитектора Чагина. Молодцы общественность, которая подсказала, как этот домик должен быть покрашен. В едином стиле построить город трудно, особенно когда он складывался столетиями. Согласен, что нельзя было застраивать центр так, как у нас он сегодня застроен.

Юлия Саначина, программный директор мультицентра "Контора пароходства":

– Я согласна с вами по вопросу архитектуры, но если говорить про визуальную культуру города, очень бы хотелось возвращаться домой с работы и смотреть на большие стрит-арт объекты. Мы хотим этим заниматься, но в момент реализации проекта сталкиваемся со многими трудностями. Чтобы получить разрешение, необходимо пройти огромный пул задач. К сожалению, примерно полгода приходится этим заниматься, хотелось бы быстрее. Я бы вас хотела пригласить в "Контору пароходства", чтобы обсудить эту тему.

Евгений Заболотный:

– Надо разбираться и посмотреть все препятствия, которые не позволяют идти с этими задачами вперед. Хорошо, что вы Контору пароходства заселили, вижу, что там допоздна горит свет сейчас, это меня радует.

ПРИЮТ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

Участники встречи также обсудили необходимость создания приюта для животных с государственной поддержкой. Это было одним из предложений горожан.

Роман Немычников, блогер:

– Обнаружили базу с щенками, с женой поехали туда, посмотрели, их стало жалко. Мы взяли щенков себе домой. Звонили разным организациям, чтобы их пристроили, ничего не вышло. Не понятно, что делать с животными, которые бродят по улице, и кто за это должен отвечать. В итоге мы раздали животных, все растут, все хорошо.

Инна Корсун, руководитель Студенческого центра Тюменской области:

– На мой взгляд, приют с господдержкой не нужен. У нас есть большое количество организаций, которые занимаются передержкой животных, это "Потеряшки", это "Лучший друг". Люди с этим справляются сейчас и нужно их немного поддержать.

Полина Бронз, фотограф:

– Приюты, которые сейчас существуют, они постоянно побираются, живут за счет пожертвований, собираемых в социальных сетях. Было бы здорово, если существующие приюты получили государственное финансирование.

Евгений Заболотный:

– Такого явления не должно быть в городе, мы же ответственны за тех, кого приручили. Позор, прежде всего, тем, кто выкидывает на улицу животных. Животных в этой ситуации жалко. Но в благотворительности не вижу ничего плохого.

ЧЕГО ТЮМЕНИ НЕ ХВАТАЕТ?

В завершение встречи ведущий предложил председателю городской думы ответить на вопрос, чего, на его взгляд, еще не хватает городу.

Евгений Заболотный:

– Я бы поднял вопросы профориентации. Хотя процент трудоустройства у нас достаточно высокий. Ребята без работы не остаются, но по специальности ли они работают? Еще хочется, чтобы мы поразмышляли, зачем нам город-миллионник. Тюмень с периода своего основания развивалась как уездный город. Сегодня Тюмень притягивает, прежде всего, сельское население области и Север. Я бы ответил на иной вопрос – а что у нас есть для того, чтобы стать городом-миллионником? Мы противимся строительству скоростной дороги по улице Мельникайте, а это наше будущее. Мы долгое время топчемся на месте, обсуждаем вопрос строительства общежития в центре города для ТюмГУ. Много говорим о том, что должен быть сформирован студенческий кампус. Тюмень не пошла по этому пути развития. Чтобы думать о будущем, надо пересмотреть свои взгляды.

По многим пунктам Евгений Заболотный выразил согласие с мнением горожан, отметив, что в Тюмени сегодня делается многое для создания комфортной городской среды, но остаются вопросы, требующие более пристального внимания. "К своему удовольствию я увидел очень заинтересованных ребят, которые переживают за жизнь нашего города. Разговор получился достаточно содержательным. Для себя я отметил несколько вопросов, над которыми нужно поработать и которые требуют решения, – резюмировал итоги встречи Евгений Заболотный. Он подчеркнул, что тюменская молодежь изучает проблемные вопросы, грамотно формулирует свои предложения по развитию города, его архитектурному облику, восстановлению памятников, применению городской набережной и проведению праздничных мероприятий в Тюмени.

Тихонова Татьяна