Тюменская область создаст "Аллею дружбы " в Краснодоне

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"Аллею дружбы" создаст Тюменская область в Краснодоне. Работы уже идут, написал губернатор Александр Моор во время посещения объекта в своих аккаунтах в соцсетях.

"Отремонтированный Дом культуры и обновлённое общественное пространство сформирует современный центр города. "Аллея дружбы" станет олицетворением единства Тюменской области и Краснодона. Согласно проекту, который кстати активно обсуждали и корректировали горожане, здесь появятся скульптуры шахтёра и нефтяника. Еще договорились со строителями сделать на брусчатке надписи "Тюмень – Краснодону"", - уточнил он.

Всего в перечне работ на 2025 год в подшефном Краснодоне находятся почти 60 различных объектов. Среди них и капитальный ремонт местного ЗАГСа.

"Главная цель нашего сотрудничества – повышение качества жизни людей. Важно, чтобы краснодонцы чувствовали себя частью большой страны", - подчеркнул глава региона.