Детские тренажеры поступили в тюменский центр реабилитации

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Детские тренажеры ONLYTOP, балансировочная доска, балансборд "Доска Бильгоу" для мозжечковой стимуляции поступили в Центр комплексной реабилитации "Родник".

"Для ребят младшего возраста, в том числе с ДЦП, мало какое оборудование подходит. Детские тренажеры дают возможность ребенку разработать каждую мышцу, каждый сустав по отдельности. Одновременно развиваются оба полушария, координация, мышление, задействуется и мелкая, и крупная моторика", — рассказывает старший тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре "Родника" Юлия Яковлева.

Занятия с использованием новое оборудования уже начались. Дети с удовольствием выполняют упражнения, а у тренеров по АФК появилась возможность разнообразить нагрузку с учетом особенностей каждого ребенка.

Сбор средств на развитие материально-технической базы учреждения проводился в рамках программы "Российского детского фонда" "Помощь детям-инвалидам", сообщает ЦКР "Родник".