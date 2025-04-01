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Детские тренажеры поступили в тюменский центр реабилитации

Общество, 19:51 26 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Детские тренажеры ONLYTOP, балансировочная доска, балансборд "Доска Бильгоу" для мозжечковой стимуляции поступили в Центр комплексной реабилитации "Родник".

"Для ребят младшего возраста, в том числе с ДЦП, мало какое оборудование подходит. Детские тренажеры дают возможность ребенку разработать каждую мышцу, каждый сустав по отдельности. Одновременно развиваются оба полушария, координация, мышление, задействуется и мелкая, и крупная моторика", — рассказывает старший тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре "Родника" Юлия Яковлева.

Занятия с использованием новое оборудования уже начались. Дети с удовольствием выполняют упражнения, а у тренеров по АФК появилась возможность разнообразить нагрузку с учетом особенностей каждого ребенка.

Сбор средств на развитие материально-технической базы учреждения проводился в рамках программы "Российского детского фонда" "Помощь детям-инвалидам", сообщает ЦКР "Родник".

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