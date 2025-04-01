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Симфонический оркестр Московской филармонии даст концерт под управлением Юрия Медяника

Общество, 17:11 26 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Концерт "Песни нашей Родины" к 80-летию Победы начнется в Московской филармонии 28 апреля в 19 часов. Симфонический оркестр выступит под управлением дирижера Тюменского оркестра Юрия Медяника.

"Я счастлив тем, что буду дирижировать прекрасным концертом в концертом зале имени Чайковского с настоящим созвездием прекрасных артистов и коллективов: Академический симфонический оркестр Московской филармонии, Алексей Татаринцев, Василий Ладюк, Илья Кузьмин, Николай Диденко, Академический большой хор "Мастера хорового пения" радио "Орфей", государственная капелла Москвы имени Судакова и вокальный ансамбль TeAmo", - рассказал Медяник в своих аккаунтах в соцсетях.

В программу концерта вошли произведения: вальс из кинофильма "А зори здесь тихие", "Священная война" Александрова, "Эх дороги" Новикова, "В землянке" Листова, "На безымянной высоте" Баснера, "Журавли" Френкеля и другие.

Завершит концерт композиция "День Победы" Давида Тухманова.

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# Московская филармония , оркестр , Юрий Медяник

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