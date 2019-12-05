Главврач из Ноябрьска через соцсети призвал родителей сделать детям прививки от кори

https://www.tobmed.ru/media/k2/items/cache/0f18514092300971a1d9467fe5706101_XL.jpg | Фото: www.tobmed.ru https://www.tobmed.ru/media/k2/items/cache/0f18514092300971a1d9467fe5706101_XL.jpg | Фото: www.tobmed.ru

Почти 700 детей ямальского города Ноябрьска не привиты от кори. Этот факт послужил поводом для обращения главного врача Ноябрьской центральной городской больницы Олега Шалаева ко всем родителям в группе администрации Ноябрьска в соцсети "ВКонтакте".

"До середины ХХ века на Земле от кори умирали сотни тысяч детей ежегодно. Это заболевание называли "убийцей детей", - отмечено в открытом письме главного врача, профессора, доктора медицинских наук и отца. - Распространяясь, вирус несет неизбежную угрозу людям, не прошедшим вакцинацию против кори. Индекс контагиозности (заразности) приближается к 100%. Оказываясь на слизистых оболочках верхних дыхательных путей, вирус незамедлительно попадает в кровь, лимфатические узлы, размножаясь, вызывает общую интоксикацию".

Олег Шалаев | Фото: администрация Ноябрьска Олег Шалаев | Фото: администрация Ноябрьска

Наиболее частыми осложнениями кори являются пневмонии, отиты, ларингиты, коревой круп, фебрильные судороги. Самыми тяжелыми осложнениями - коревой энцефалит (воспаление мозга), менингит (воспаление мозговой оболочки).

Вакцинопрофилактика является наиболее эффективным средством профилактики кори. "Здоровье наших детей, это не только наша родительская любовь и забота, но и высокая ответственность.

Прошу вас серьезно задуматься, прежде чем поставить подпись в отказе от прививки против кори", – обратился Олег Шалаев ко всем родителям, администрации города, руководителям мусульманской и православной конфессий.

Олег Шалаев напомнил, что в трех городах Ямало-Ненецкого автономного округа – Новом Уренгое, Ныдыме и Тарко-Сале – отмечены вспышки заболевания кори.

"Учитывая, активную миграцию населения инфекция может возникнуть в любом населенном пункте округа, - подчеркнул он. - Убедительно прошу всех родителей города Ноябрьска, всем детям, не имеющим противопоказаний, сделать прививки от кори".