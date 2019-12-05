Главврач из Ноябрьска через соцсети призвал родителей сделать детям прививки от кори
Почти 700 детей ямальского города Ноябрьска не привиты от кори. Этот факт послужил поводом для обращения главного врача Ноябрьской центральной городской больницы Олега Шалаева ко всем родителям в группе администрации Ноябрьска в соцсети "ВКонтакте".
"До середины ХХ века на Земле от кори умирали сотни тысяч детей ежегодно. Это заболевание называли "убийцей детей", - отмечено в открытом письме главного врача, профессора, доктора медицинских наук и отца. - Распространяясь, вирус несет неизбежную угрозу людям, не прошедшим вакцинацию против кори. Индекс контагиозности (заразности) приближается к 100%. Оказываясь на слизистых оболочках верхних дыхательных путей, вирус незамедлительно попадает в кровь, лимфатические узлы, размножаясь, вызывает общую интоксикацию".
Наиболее частыми осложнениями кори являются пневмонии, отиты, ларингиты, коревой круп, фебрильные судороги. Самыми тяжелыми осложнениями - коревой энцефалит (воспаление мозга), менингит (воспаление мозговой оболочки).
Вакцинопрофилактика является наиболее эффективным средством профилактики кори. "Здоровье наших детей, это не только наша родительская любовь и забота, но и высокая ответственность.
Прошу вас серьезно задуматься, прежде чем поставить подпись в отказе от прививки против кори", – обратился Олег Шалаев ко всем родителям, администрации города, руководителям мусульманской и православной конфессий.
Олег Шалаев напомнил, что в трех городах Ямало-Ненецкого автономного округа – Новом Уренгое, Ныдыме и Тарко-Сале – отмечены вспышки заболевания кори.
"Учитывая, активную миграцию населения инфекция может возникнуть в любом населенном пункте округа, - подчеркнул он. - Убедительно прошу всех родителей города Ноябрьска, всем детям, не имеющим противопоказаний, сделать прививки от кори".