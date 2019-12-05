Тюменский филармонический оркестр приглашает на ночной концерт

| Фото: ТКТО | Фото: ТКТО

Концерт "Романтическая ночь в Вене" даст Тюменский филармонический оркестр 6 декабря, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

В программе ночного концерта - произведения Моцарта, Шуберта, Штрауса, Брамса. Начало в 22 часа.

Как отмечают в ТКТО, Вена с XVIII века была городом, куда, стремясь приобрести европейскую известность, приезжали композиторы и исполнители разных стран. Город всегда был наполнен прекрасной музыкой.

Билеты можно приобрести в кассах и на сайте ТКТО.