Тюменский филармонический оркестр приглашает на ночной концерт
| Фото: ТКТО
Концерт "Романтическая ночь в Вене" даст Тюменский филармонический оркестр 6 декабря, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.
В программе ночного концерта - произведения Моцарта, Шуберта, Штрауса, Брамса. Начало в 22 часа.
Как отмечают в ТКТО, Вена с XVIII века была городом, куда, стремясь приобрести европейскую известность, приезжали композиторы и исполнители разных стран. Город всегда был наполнен прекрасной музыкой.
Билеты можно приобрести в кассах и на сайте ТКТО.