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Ярмарка даров земли Сладковской вновь соберет гостей

Экономика, 16:27 05 декабря 2019

администрация Сладковского района | Фото: администрация Сладковского района

Традиционная сельскохозяйственная ярмарка "Дары земли Сладковской" соберет жителей Сладковского района 7 декабря.

Как сообщила корреспонденту информагентства "Тюменская линия" начальник отдела экономики, прогнозирования и инвестиций администрации муниципалитета Елена Гордон, 64 заявки на участие подали руководители ЛПХ, субъектов малого и среднего предпринимательства, мастера района.

"Приятно, что количество участников растет, в ярмарке 2018 года продукцию представили 48 продавцов. Это значит, что расширяется ассортимент продукции, появляется конкуренция, а стало быть, у покупателей появляется и больший выбор, и более привлекательная цена", - рассказала она.

С личных подворий можно будет приобрести не только, говядину, баранину, свинину, но и купить к новогоднему столу кролика, гуся или индюка. Местные рыболовы предложат жителям и гостям района карася, сырок, пелядь. Производители хлебобулочных изделий - вкусную выпечку и кондитерские изделия. Валенки и унты собственного производства привезут торговцы из Курганской области.

Мастера декоративно-прикладного творчества порадуют разнообразием вязаных изделий и сувенирной продукции.

Ярмарочный день начнется в 9 часов. Угощения национальной кухни народов, проживающих в районе, представят сельские поселения в традиционном конкурсе. Концертные номера подготовят самодеятельные артисты и работники культуры.

Ирина Кургузова

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# ЛПХ , малый бизнес , продовольственная ярмарка , Сладковский район

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