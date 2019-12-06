В Тюмени презентуют книгу о сибирских корнях авиаконструктора Андрея Туполева

| Фото: министерство культуры РФ | Фото: министерство культуры РФ

Презентация книги "Сибирские корни авиаконструктора А. Н. Туполева" начнется в Литературно-краеведческом центре (ул. Первомайская, 14) в Тюмени 7 декабря в 12 часов, сообщает Централизованная городская библиотечная система.

Издание расскажет о связи рода Туполевых с Тобольском, с Сибирью. Автор книги - учащийся 9-го класса тюменской школы № 42 Евгений Бондарев - в ходе исследования изучил материалы сибирских архивов, работал с метрическими книгами церквей Тобольска и Сургута, посетил музей "Туполев" в Москве.

На презентацию книги пригласили прямого потомка тобольской ветви Туполевых Александра Трофимова. Его мать, Вера Трофимова-Туполева, была директором Тобольского музея-заповедника.

Отметим, автор издания Евгений Бондарев занимается краеведением с пятого класса. Является неоднократным призером краеведческих конкурсов различного уровня, победителем Всероссийского форума научной молодежи "Шаг в будущее" в секции "История" (2019), победителем Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ обучающихся "Отечество" (2019).

На встречу приглашают всех, кто интересуется историей Тюменского края. Вход свободный. Презентация продлится до 13 часов.