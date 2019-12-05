Многодетные семьи из Упорово получат финансовую помощь

| Фото: ТРО партии «Единая Россия» | Фото: ТРО партии «Единая Россия»

Финансовую помощь получили три многодетные семьи из Упоровского района после выездного приема первого заместителя председателя Тюменской областной думы, секретаря Тюменского регионального отделения "Единой России" Андрея Артюхова, сообщает пресс-служба регионального отделения.

С просьбой финансово помочь с приобретением детских зимних вещей обратилась мама троих сыновей. "У нас есть определенные затруднения, а детям нужна новая одежда", – рассказала она. С аналогичными просьбами к представителям партии обратились также родители еще двух малообеспеченных семей, где воспитываются трое и четверо детей.

"Многодетных семей в Тюменской области становится все больше и больше, но не у всех есть достаточные средства в семейном бюджете. Обычно в таких семьях есть потребность в приобретении сезонной детской одежды, поэтому неудивительно, что просьбы одинаковы"", – пояснил Андрей Артюхов. Также он добавил, что всем обратившимся будет оказана необходимая финансовая помощь. Кроме этого все пришедшие на прием получили подарки к Новому году.