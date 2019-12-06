Спектакль по мотивам очерка Николая Лескова покажут в молодежном центре "Космос"

| Фото: авторы спектакля | Фото: авторы спектакля

Показ нового спектакля "Катя Макбет нашего уезда" по мотивам очерка Николая Лескова состоится в Молодежном театральном центре "Космос" (ул. Республики, 165а) 11 декабря, начало в 19 часов.

"Сейчас мы находимся на финише нашего постановочного процесса. Произведение Николая Лескова взбудоражило меня. Там одновременно атмосфера страсти и разрушения. Это очень сильно. Стало интересно попробовать поставить его на сцене", - рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" режиссер спектакля Сюзанна Иванова.

| Фото: авторы спектакля | Фото: авторы спектакля

По ее словам, это будет роковая драма. Музыкальное оформление сделают соответствующим — рок-музыка. Два с половиной месяца шла работа над постановочным процессом и материалом.

"11 декабря пройдет черновая сдача. Вход за свободную плату. Для меня эта постановка - эксперимент, раньше я работала больше с детским и пластическим театрами. Сейчас я вышла за грань 18+, использую классику как базу, - то, на что я опираюсь в процессе постановки. Полноценная крупная премьера пройдет в середине января. Будет некая "Катя Макбет 2.0", - поделилась Сюзанна Иванова.

Согласно задумке, всего на сцене будут присутствовать четыре актера: два главных героя Сергей и Катерина Львовна и пара исполнителей всех мужских и женских ролей в постановке. Частично задействована компьютерная графика, видеоконтент.

Регистрация на спектакль открыта по ссылке. Возрастное ограничение: 18+.

Инна Пахомова