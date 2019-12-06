В Тюмени пройдет первый региональный форум-выставка #возМОЖНОсти

| Фото: департамент социального развития Тюменской области | Фото: департамент социального развития Тюменской области

Первый региональный специализированный форум-выставка #возМОЖНОсти стартует в Легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12) в Тюмени 12 декабря в 10 часов 30 минут, сообщает областной департамент социального развития.

Форум объединит ведущие организации региона, оказывающие услуги людям с ограниченными возможностями здоровья. Среди участников представители государственных структур, реабилитационных учреждений, учреждения здравоохранения, образования, спорта, культуры и занятости. Также на него съедутся представители общественных организаций и коммерческих компаний, реализующих товары реабилитационной направленности.

Участники представят наиболее эффективные практики и технологии работы с людьми с инвалидностью, новейшее реабилитационное оборудование, востребованные и популярные товары.

Для посетителей форума запланирован целый ряд мероприятий. Это творческие, развивающие мастер-классы, спортивные площадки, бесплатные консультации юристов, врачей, психологов, логопедов и многое другое.

Для семей с детьми, воспитывающих детей-инвалидов, организуют публичные выступления экспертов в области неврологии, психологии. Юные посетители форума в это время смогут провести время на площадке под присмотром аниматоров.

С программой форума можно ознакомиться здесь.