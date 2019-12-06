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МФК "Тюмень" сыграет в Минске за награду Лиги чемпионов

Спорт, 13:23 06 декабря 2019

mfktyumen.ru | Фото: mfktyumen.ru

Мини-футбольный клуб "Тюмень" в апреле сразится за трофей на "Минск-Арене". Финальная стадия Лиги чемпионов УЕФА по футзалу пройдет на 15-тысячной площадке, сообщает пресс-служба тюменской команды.

Решение об этом было принято на встрече исполнительного комитета УЕФА в Ньоне. В отличие от предыдущих розыгрышей, в этом сезоне решающие поединки пройдут на нейтральной для участников территории, по два клуба представляют Испанию и Россию.

Открытая в 2010 году "Минск-Арена" является домашней площадкой хоккейного минского "Динамо" и баскетбольной команды "Цмоки-Минск". В 2014 году она была главной ареной чемпионата мира по хоккею с шайбой, а в 2019 году в рамках Европейских игр там проходили соревнования по гимнастике.

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