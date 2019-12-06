Максим Афанасьев оценил возможность создания дополнительных парковочных мест во дворах Тобольска

Фото из личного аккаунта Максима Афанасьева Фото из личного аккаунта Максима Афанасьева

Возможность создания дополнительных парковочных мест во дворах жилых домов рассмотрит мэрия Тобольска. Об этом сообщил в своем официальном аккаунте в Instagram глава города Максим Афанасьев.

Накануне он вместе с депутатом городской думы Екатериной Шаниной осмотрел территорию пятого избирательного округа, оценил перспективы развития, пообщался с жителями.

"Есть предложения по организации дополнительных парковочных зон. Рассмотрим, учтем. Дворы перегружены, а вокруг, по сути, много нефункционального бесхозного пространства. Если есть четко определенная потребность населения, есть инициатива депутата, то совместная работа приносит хорошие плоды", - уверен он.

Традиционно вместе с депутатами городской думы Максим Афанасьев проводит объезд Тобольска. Периодически глава города устраивает внеплановые проверки муниципальных предприятий, в частности, ранее он оценил работу общественного транспорта.

Екатерина Исаева