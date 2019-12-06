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Максим Афанасьев оценил возможность создания дополнительных парковочных мест во дворах Тобольска

Общество, 12:27 06 декабря 2019

Фото из личного аккаунта Максима Афанасьева

Возможность создания дополнительных парковочных мест во дворах жилых домов рассмотрит мэрия Тобольска. Об этом сообщил в своем официальном аккаунте в Instagram глава города Максим Афанасьев.

Накануне он вместе с депутатом городской думы Екатериной Шаниной осмотрел территорию пятого избирательного округа, оценил перспективы развития, пообщался с жителями.

"Есть предложения по организации дополнительных парковочных зон. Рассмотрим, учтем. Дворы перегружены, а вокруг, по сути, много нефункционального бесхозного пространства. Если есть четко определенная потребность населения, есть инициатива депутата, то совместная работа приносит хорошие плоды", - уверен он.

Традиционно вместе с депутатами городской думы Максим Афанасьев проводит объезд Тобольска. Периодически глава города устраивает внеплановые проверки муниципальных предприятий, в частности, ранее он оценил работу общественного транспорта.

Екатерина Исаева

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# Максим Афанасьев , парковки , Тобольск

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