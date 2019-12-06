Максим Афанасьев оценил возможность создания дополнительных парковочных мест во дворах Тобольска
Возможность создания дополнительных парковочных мест во дворах жилых домов рассмотрит мэрия Тобольска. Об этом сообщил в своем официальном аккаунте в Instagram глава города Максим Афанасьев.
Накануне он вместе с депутатом городской думы Екатериной Шаниной осмотрел территорию пятого избирательного округа, оценил перспективы развития, пообщался с жителями.
"Есть предложения по организации дополнительных парковочных зон. Рассмотрим, учтем. Дворы перегружены, а вокруг, по сути, много нефункционального бесхозного пространства. Если есть четко определенная потребность населения, есть инициатива депутата, то совместная работа приносит хорошие плоды", - уверен он.
Традиционно вместе с депутатами городской думы Максим Афанасьев проводит объезд Тобольска. Периодически глава города устраивает внеплановые проверки муниципальных предприятий, в частности, ранее он оценил работу общественного транспорта.
Екатерина Исаева