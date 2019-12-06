Елочные игрушки разных лет выставят в "Доме Машарова"

| Фото: министерство культуры РФ | Фото: министерство культуры РФ

Елочные украшения разных лет представят на выставке "Двенадцать месяцев", которая начнет работу в музее "Дом Машарова" (ул. Ленина, 24) 6 декабря, сообщает Музейный комплекс им. И. Я. Словцова.

Посетители выставки увидят картонажные игрушки, ватные, игрушки на прищепках, а также всем знакомые из детства шишки, колокольчики и домики, которые были так популярны в советские годы.

"Наряжать елку в преддверии одного из самых долгожданных и любимых праздников полюбили в нашей стране еще с XIX века. Елочные игрушки на протяжении столетий меняли форму и сюжеты, их делали из разных материалов: от дерева и ваты до стекла и пластика", — рассказали в музейном комплексе.

Посетить выставку можно до 26 января включительно. Стоимость билета - 50 рублей.