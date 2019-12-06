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Законодательная инициатива: оставлять комментарии в СМИ смогут только реальные люди

Общество, 16:26 06 декабря 2019

фото: ИА "Тюменская линия"

Комментаторов в интернете хотят обязать предъявлять паспорт, чтобы застраховать СМИ от "черных списков" Роскомнадзора.

Об этом рассказал радио Sputnik автор инициативы, директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.

По российским законам, на СМИ и медиаресурсы могут быть наложены ограничения или штрафы не только за тот контент, который создают журналисты, но и тот, что публикуют пользователи в комментариях. Защититься от размещения "запрещенки" порнографического, оскорбительного или экстремистского контента можно только с помощью ручной модерации комментариев.

"Мы хотим таким образом защитить медиа от атак ботов. От тех ботов, которые заходят на сайты СМИ и оставляют противоправные комментарии. В результате появления таких комментариев, медиа может попасть в список фейковой информации, который ведет Роскомнадзор, либо попасть в список запрещенных материалов. Мы считаем, что пользователи должны нести ответственность за комментарии, а не сами медиа", - рассказал Зыков.

Самый простой способ подтверждение личности человека - авторизация через портал государственных услуг. Фактически это будет означать, что человек получает доступ к комментированию текстов журналистов по паспорту.

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# госуслуги , паспорт , Роскомнадзор

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