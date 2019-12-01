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Начинающих генеалогов соберут в тюменской библиотеке

Общество, 08:21 10 декабря 2019

министерство культуры РФ (архив) | Фото: министерство культуры РФ (архив)

Очередное заседание клуба "Моя родословная" начнется в библиотеке № 15 им. П. П. Ершова (ул. Минская, 98) в Тюмени 14 декабря в 14 часов, сообщает Централизованная городская библиотечная система.

На встречу ждут начинающих генеалогов, интересующихся историей семьи, рода, всех, кто желает узнать секреты работы по составлению семейного архива, родословного древа. Опытные члены клуба поделятся советами с новичками.

14 декабря состоится общий сбор, а 22 декабря пройдет индивидуальное занятие.

Продолжительность встречи — полтора часа. Организаторы просят подать заявку на посещение здесь.

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# библиотеки , заседание , родословная

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