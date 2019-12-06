В окрестностях села Онохино юные ратники освобождали деревню Крюково

фото центра допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост» фото центра допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост»

На окраине села Онохино Тюменского района 5 декабря шла война. Участники XVIII военно-патриотического образовательного слета "Юные ратники" в годовщину битвы под Москвой провели историческую реконструкцию легендарного сражения, в которой были задействованы более 100 человек, и которая стала кульминацией слета.

За ее основу реконструкции, сообщает отдел по связям с общественностью государственного центра допризывной подготовки молодежи – специализированный учебный центр (ГЦДПМСУЦ) "Аванпост", был взят исторический факт — сражение за деревню Крюково.

Подобно солдатам и офицерам сибирских дивизий, уходившим защищать столицу прямо с парада на Красной площади, юные ратники, участники слета, сформировавшие по легенде две разведывательные роты, отправились пешим маршем к опорному пункту для захвата и обезвреживания противника.

На окраине села Онохино была воссоздана партизанская деревня. Здесь и развернулась финальная битва, начавшаяся с десантирования разведывательной группы советских войск, которую сыграли спортсмены тюменского авиационно-спортивного клуба. Взрывы снарядов, автоматные очереди, штурмовые знамена подразделений Красной Армии, крики "За Родину!" окунули зрителей в атмосферу военной кинохроники.

А после, участники реконструкции, почетные гости и зрители в дань памяти и уважения землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, возложили цветы к мемориалу в селе Онохино и зажгли свечи.