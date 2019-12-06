Беседа о художнике Марке Шагале пройдет в тюменском киноклубе "Молодость"

| Фото: министерство культуры РФ | Фото: министерство культуры РФ

Встреча, посвященная художнику Марку Шагалу, начнется в киноклубе "Молодость" в Тюменской областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59) 7 декабря в 15 часов, сообщают организаторы.

На встрече участники посмотрят эпизоды из фильмов: "Марк Шагал. Художник из России", "Мировое искусство. Марк Шагал", "Страсти по Шагалу".

"Яркий представитель авангарда отличался удивительным образным мышлением. Его мир – это уникальный художественный сплав тысячелетних традиций, веры и чаяний еврейского народа, жизни и быта маленького Витебска – окраины Российской империи начала века, и одновременно новой, создаваемой художником, поэтики символов и образов", — рассказали в киноклубе "Молодость".

Отметим, в киноклубе в 2019 году проходит цикл бесед об искусстве и дизайне. Состоялись встречи о таких художниках, как Рембрандт, Иероним Босх.

Вход свободный.