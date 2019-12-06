В Тюмени прошел XVIII военно-патриотический образовательный слет "Юные ратники"

| Фото: центра допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост» | Фото: центра допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост»

Традиционная церемония награждения "Летопись слета" завершила программу XVIII военно-патриотического образовательного слета "Юные ратники", который работал на территории загородного детского центра "Алые паруса" с 3 по 5 декабря. Об этом сообщает центр "Аванпост".

На сцене Дома культуры "Премьера" поселка Богандинский чествовали поисковые и юнармейские отряды, признанные лучшими по итогам года. Знаком "За отличие в поисковом движении" III степени Министерства обороны РФ награжден боец поискового отряда "Тюмень-ТюмГУ" Максим Марченко.

В летопись слета вписаны названия специализированных групп добровольной подготовки к военной службе, ставших лучшими по итогам профильных смен оборонно-спортивного палаточного лагеря "Ратники".

Организаторы подвели итоги спартакиады среди допризывной молодежи Тюменской области и комплексных соревнований "Суворовский натиск", которые проходили в несколько этапов на протяжении года в городах и районах региона. Переходящий кубок спартакиады завоевала команда Викуловского района. Победителем областных комплексных соревнований "Суворовский натиск" стала команда города Тобольска.

Борис Олейник