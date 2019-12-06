Тюменцы смогут найти подарки для близких на выставке-ярмарке "Новогодье"

| Фото: музейный комплекс им. И.Я. Словцова во ВКонтакте | Фото: музейный комплекс им. И.Я. Словцова во ВКонтакте

Подарки ручной работы смогут приобрести тюменцы на II ремесленной выставке-ярмарке "Новогодье", которая пройдет в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова 7 и 8 декабря с 12 до 18 часов, сообщает музейный комплекс.

Посетители смогут подобрать оригинальные подарки ручной работы для близких, друзей и коллег. В творческой мастерской под руководством опытных умельцев гости сами изготовят памятные новогодние сувениры. "Поддержать праздничное настроение поможет чашка горячего чая в музейном кафе и фотосессия в оригинальных интерьерах. В канун Нового года всем желающим представится возможность отправить уникальную открытку и принять участие в акции "С музеем повезет"", — рассказали в музейном комплексе.

Юных посетителей ждут игровая зона и детский спектакль "Уроки вежливости" от театра "Малая сцена". Каждый ребенок сможет принять участие в конкурсе видеопожеланий для Деда Мороза "Поздравлений град". Настоящим подарком для детей станет встреча с главными зимними волшебниками – Дедом Морозом и Снегурочкой.

С подробным расписанием мастер-классов можно ознакомиться здесь.