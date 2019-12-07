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В больницу Ишима поступило новое реабилитационное оборудование

Общество, 10:52 07 декабря 2019

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

В первичное сосудистое отделение областной больницы №4 в Ишиме поступило новое реабилитационное оборудование. Его общая стоимость более трех миллионов рублей, они приобретены в рамках реализации регионального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" национального проекта "Здравоохранение".

Три аппарата предназначены для реабилитации больных с неврологическими нарушениями после инсульта. Кроме того, в больнице при лечении и реабилитации пациентов, перенесших инсульт, используют и другие высокотехнологичные методы лечения. Так, тромболитическая терапия позволяет растворить тромбы в сосудах в первые часы заболевания, ранняя вертикализация пациента помогает в профилактике пролежней и других осложнений. Широко используются методы физиотерапии, для реабилитации пациентов есть кабинеты ЛФК, механотерапии, тренажерный зал.

Реабилитационные мероприятия проводятся с первых суток поступления больного до его выписки, что позволяет максимально восстановить функции и сохранить способность человека к самообслуживанию, сообщает пресс-служба ОБ №4.

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