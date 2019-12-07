В Европе, Турции и Антарктиде отдохнут россияне в январские праздники

| Фото: utu.customs.ru | Фото: utu.customs.ru

На новогодние праздники наблюдается всплеск поездок за границу. Особенно активны туристы, которые едут кататься на горных лыжах. Спрос на полисы страхования выезжающих за рубеж возрастает на 40%, сообщает страховая компания "Согласие".

Россияне, застрахованные в "Согласии" по таким полисам, предпочли отпраздновать Новый год и Рождество, главным образом, во Франции, Италии и других странах Шенгена. Во Францию отправляются 28,5% туристов, в Италию – 4,4%, в Швейцарию – 1,7%, в Испанию – 1%, в Германию – 0,9%. Еще 2,7% путешественников поедут в Турцию, 1,5% – в Таиланд, 1,4% – на Мальдивы, 0,7% – на Маврикий. Среди застрахованных есть россияне, которые предпочли встретить 2020 год в Японии, Танзании, Новой Зеландии, на островах Теркс и Кайкос и в Антарктиде.

По данным "Согласия", самыми распространенными страховыми случаями во время новогодних праздников являются различные травмы на горнолыжных курортах, а также гастроэнтериты и панкреатиты после новогодних застолий.