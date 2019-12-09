Итоги недельной экспедиции по трем рекам подвели в Уватском районе

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Итоги семидневной экспедиции на катере и лодках по рекам Носка, Аркалам и протоке Боровая подвели в Уватском музее "Легенды седого Иртыша". На встречах "Экспедиции по родному краю", которые пройдут в декабре, школьникам представят отчет данной экспедиции.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщила директор музея "Легенды седого Иртыша" Уватского района Людмила Телегина.

"Экспедицию "Там, где текут реки", которая прошла в июне, решено было посвятить 95-летию Уватского района, - рассказывает она, - с основания музея, с 14 января 2008 года, мы начали проводить археолого-этнографические, палеонтолого-природоведческие и краеведческо-бытовые экспедиции по территории района. В первую очередь, нас интересовали притоки Иртыша, ведь именно здесь находились первые поселения коренных жителей края. Часть из них уже открыта археологами, а другая ждет своих исследователей".

Сотрудники музея и археологи побывали на больших притоках Иртыша: Туртасе, Демьянке, Тюме, Алымке, совершили три экспедиции вниз по Иртышу. За время экспедиций, а их каждый год бывает про две, исследователи посетили 70 населенных пунктов, 22 из которых - нежилые. Специалисты провели мониторинг 14 археологических памятников, нашли доказательства существования семи древних поселений.

По словам Людмилы Телегиной, есть на карте Уватского района места – полное отражение большой истории страны. В этом они убедились еще раз, сплавляясь по по рекам Носка, Аркалам и протоке Боровая.

"Бывший спецпоселок Екимовка – место ссылки раскулаченных, немцев Поволжья. Их привозили в 30-ые годы. Это комендантский поселок. Последний раз в этом поселке мы с отрядом "Поиск" были в 1997 году. К нему сложно добраться, нужно пройти болота. Было интересно посмотреть, что сохранилось, спустя столько времени. В свое время там еще стояли дома, больница. Сейчас же на месте поселка организована своего рода база отдыха", - говорит директор музея.

Поселок Екимовский образовался в Уватском районе в ходе столыпинской реформы в начале 20-х годов 20 века. По данным музейщиков, в 1926 года в нем насчитывалось 14 дворов, более 60 жителей. Приток населения начался в 30-е годы. Сюда направляли раскулаченных. Во время Великой Отечественной войны в спецпоселок доставляли жителей западной Белоруссии и Украины, Молдавии. Только немцев из Поволжья привезли около сотни семей. Эвакуировали сюда и блокадников Ленинграда. Здесь же с 1949 по 1953 г. был организован детский дом № 4.

В каждом населенном пункте, где бывают члены экспедиции, есть своя история, традиции, обычаи. Собранные сведения сотрудники музея обрабатывают, печатают статьи на разных ресурсах. Главное, считают они – передать нынешнему поколению богатую историю Уватского района.

"Мы начали работать с пенсионерами, руководителями предприятий, организаций. За последние годы проведено шесть конференций "Мы живем на земле уватской". Опубликован сборник с аналогичным названием с рассказами жителей района об истории района. Седьмая конференция пройдет в январе 2020 года. На сайте муниципалитета есть специальный раздел с материалами конференции", - сказала директор музея "Легенды седого Иртыша" Уватского района Людмила Телегина.

Анжела Лебедева