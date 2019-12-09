Арт-пикник "Орден Туры. Наследили" пройдет под мостом Влюбленных

| Фото: портал "Тюмень-наш дом" | Фото: портал "Тюмень-наш дом"

Арт-пикник "Орден Туры. Наследили" пройдет под мостом Влюбленных в Тюмени с 10 по 15 декабря, сообщает детская школа искусств им. А. П. Митинского.

"Это необычное новогоднее поздравление всем горожанам подготовят 50 юных художников и семь преподавателей детской художественной школы имени Митинского по инициативе начальника отдела по организации и проведению общегородских мероприятий центра культуры и творчества "Тюмень" Олеси Семеновой", - сообщили в ДШИ.

На идею создания изображения в виде больших снежинок на белоснежной плоскости реки Туры организаторов и участников вдохновило творчество английского художника Саймона Бека. Снежную открытку горожанам и гостям города учащиеся ДШИ им. А. П. Митинского вместе с наставниками планируют создавать при помощи снегоступов, веревки и ранее приготовленных эскизов.