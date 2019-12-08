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Продолжается конкурс фотографий новогоднего оформления сел Тюменского района

Общество, 16:51 08 декабря 2019

Фото участницы конкурса Натальи Большаковой, размещенное в официальной группе ВКонтакте

Деревни Тюменского района посоревнуются в готовности к Новому году. Жителям предлагают выкладывать фотографии новогоднего оформления в группу ВКонтакте до 20 декабря.

Фотографии необходимо загружать в альбом и сопроводить подписью с указанием места, времени и автора.

25 декабря определят трех победителей - по наибольшему количеству лайков за фото. Три участника, набравшие наибольшее число лайков, получат пригласительный билет в кино, пишет "Вслух.ру"

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