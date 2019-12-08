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Горожан приглашают на вечернюю экскурсию по Тюмени

Общество, 12:31 08 декабря 2019

Тюменское музейно-просветительское объединение | Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение

Вечерние экскурсии "Новогодний Upgrade" на двухэтажном автобусе пройдут в Тюмени 14, 21 и 28 декабря, сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение.

Посетители экскурсии из окна новогоднего автобуса насладятся очарованием неоновых огней Тюмени, примут участие в веселых конкурсах и загадают желание на Мосту Влюбленных.

Экскурсии стартуют от остановки "Набрежная" в 17 часов 30 минут и в 19 часов. Продолжительность мероприятия составит 60 минут.

Уточнить дополнительную информацию можно по телефону 8(3452) 45-35-90.

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# музей , Новый год , экскурсии

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