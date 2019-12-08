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Тысячи людей по всему миру переночевали на улице в поддержку бездомных

Общество, 14:42 08 декабря 2019

"Центр помощи "Милосердие" г.Тюмень" во ВКонтакте | Фото: "Центр помощи "Милосердие" г.Тюмень" во ВКонтакте

Тысячи людей по всему миру провели ночь с 7 на 8 декабря на улице в рамках акции The World's Big Sleep Out. Таким образом они рассчитывают собрать средства для помощи бездомным, пишет Интерфакс.

По оценкам организаторов, в акции должны были принять участие около 50 тыс. человек. Британцы ночевали на улице в Лондоне, Эдинбурге и Кардиффе, подобные мероприятия также запланированы в Нью-Йорке, Брисбене, Дублине и других городах.

Активисты надеются собрать благодаря этой акции около 38 млн фунтов стерлингов (50 млн долларов) для помощи бездомным.

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