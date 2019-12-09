Жителей Ялуторовска провезут по декабристским местам

| Фото: Ялуторовский музейный комплекс во ВКонтакте | Фото: Ялуторовский музейный комплекс во ВКонтакте

Места, связанные с пребыванием декабристов в Ялуторовске, смогут посетить ялуторовчане и гости города во время автобусной экскурсии "Декабристские места в Ялуторовске", которая состоится 11 декабря, сообщает Ялуторовский музейный комплекс.

Автобусная экскурсия состоится в рамках ХХХI областного историко-культурного фестиваля "Декабристские вечера", который состоится с 10 по 14 декабря. Ссылку в Ялуторовске отбывали девять декабристов. Участников автобусной экскурсии ознакомят с подробностями их жизни. Автобус поедет от площади Декабристов в 10 часов 30 минут.

Отметим, в рамках фестиваля ялуторовчан и гостей города ждет насыщенная программа. 11 декабря в 12 часов стартует экскурсия по экспозиции музея "Торговые ряды" "Мой музей – моя история", которая расскажет об истории появления и развития первого в стране музея памяти декабристов.

Открытие историко-культурного фестиваля "Декабристские вечера" с участием потомков декабристов начнется в 17 часов 30 минут во Дворце культуры. В 18 часов стартует концерт с участием симфонического оркестра и хоровой капеллы Тюменской филармонии. Вход по пригласительным.

12 декабря в 10 часов в конференц-зале музея "Торговые ряды" начнутся "Якушкинские чтения". В выступлениях участники затронут следующие темы: "Восстание декабристов и его последствия", "Декабристы и Сибирь", "Декабристы в Ялуторовске", "Просветительская деятельность декабристов", "Декабристы и их потомки".

Традиционный салонный вечер начнется 12 декабря в 17 часов в доме декабриста М. И. Муравьева-Апостола. Гостям представят шедевр книгоиздательского искусства – факсимиле Евангелие Федора Достоевского, подаренного ему женами декабристов в Тобольске. Перед собравшимися выступят артисты Тюменской филармонии.

13 декабря в 14 часов в доме декабриста М. И. Муравьева-Апостола начнется презентация выставки "Просветительская деятельность декабристов", которая расскажет об истории открытия в Ялуторовске якушкинских школ. Посетители узнают, как проходили уроки в этих школах, увидят канцелярские принадлежности XIX века, наглядные пособия по зоологии, математике, французскому языку, а также листы из Ботанического альбома, принадлежавшего Ивану Якушкину.

В день памяти декабристов 14 декабря в 11 часов у могилы Аендрея Ентальцева начнется митинг. Горожане вспомнят о декабристов и возложат цветы к подножию памятника Василия Враницкого и могиле Ентальцева.

Закрытие фестиваля стартует в 15 часов в детской школе искусств им. С. И. Мамонтова. Здесь организуют концерт солистов, вокальных ансамблей и хоровых коллективов.

С полной программой можно ознакомиться здесь.