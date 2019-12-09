Победители конкурса "Сибирский валенок" названы в Ишиме

| Фото: Ишимский музейный комплекс им. П.П. Ершов | Фото: Ишимский музейный комплекс им. П.П. Ершов

260 работ поступило на конкурс "Сибирский валенок", сообщает Ишимский музейный комплекс им. П. П. Ершов.

Номинация "Русский шик": победителем в категории "Профессионал" стала Елена Михалена. В категории "Начинающие мастера" первое место у Арины Фролушиной.

В "Семейном творчестве" победила семья Водопьяновых.

Номинация "Валенок как новогодний сувенир": в категории "Семейное творчество" - первое место Алена Блинова с дочерью Вероникой Лагурецкой. В категории "Начинающие мастера" победитель Артем Родионов.

Номинация "Чудеса из шерсти": в категории "Профессионал" первой признана Елена Лободина. В категории "Начинающие мастера": первое место Анна Васильева. В "Семейном творчестве" первое место у семьи Поповых.

Номинация "Пим дырявый": лидером стал Захар Авдеев.

Специальными поощрительными подарками от спонсоров конкурса награждены еще 50 участников.

Все участники получают дипломы и уникальное издание книги "Конек-горбунок" с иллюстрациями ишимского художника Евгения Чукардина и комментариями Татьяны Савченковой.

Информацию о своем подарке и дипломе можно уточнить по телефону 8 (34551)5-15-22.