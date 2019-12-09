  • 9 декабря 20199.12.2019понедельник
  • USD63,7185
    EUR70,7594
  • В Тюмени -1..1 С 5 м/с ветер юго-западный

Трансляция Губернаторских чтений

Победители конкурса "Сибирский валенок" названы в Ишиме

Общество, 12:09 09 декабря 2019

Ишимский музейный комплекс им. П.П. Ершов | Фото: Ишимский музейный комплекс им. П.П. Ершов

260 работ поступило на конкурс "Сибирский валенок", сообщает Ишимский музейный комплекс им. П. П. Ершов.

Номинация "Русский шик": победителем в категории "Профессионал" стала Елена Михалена. В категории "Начинающие мастера" первое место у Арины Фролушиной.

В "Семейном творчестве" победила семья Водопьяновых.

Номинация "Валенок как новогодний сувенир": в категории "Семейное творчество" - первое место Алена Блинова с дочерью Вероникой Лагурецкой. В категории "Начинающие мастера" победитель Артем Родионов.

Номинация "Чудеса из шерсти": в категории "Профессионал" первой признана Елена Лободина. В категории "Начинающие мастера": первое место Анна Васильева. В "Семейном творчестве" первое место у семьи Поповых.

Номинация "Пим дырявый": лидером стал Захар Авдеев.

Специальными поощрительными подарками от спонсоров конкурса награждены еще 50 участников.

Все участники получают дипломы и уникальное издание книги "Конек-горбунок" с иллюстрациями ишимского художника Евгения Чукардина и комментариями Татьяны Савченковой.

Информацию о своем подарке и дипломе можно уточнить по телефону 8 (34551)5-15-22.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# валенки , Ишимский музей , конкурс

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:31 09.12.2019Тюменскую ВИЧ-диссидентку ограничили в родительских правах
12:09 09.12.2019Победители конкурса "Сибирский валенок" названы в Ишиме
11:47 09.12.2019Стабильно теплую погоду на неделю обещают синоптики тюменцам
11:36 09.12.2019В Тюменской области отмечают День Героев Отечества