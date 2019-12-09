Тюменскую ВИЧ-диссидентку ограничили в родительских правах

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменскую ВИЧ-дессидентку, которая отказалась лечить своего шестилетнего ребенка, ограничили в родительских правах. Такое решение вынес Центральный районный суд Тюмени, сообщает областная служба судебных приставов.

В тот же день судебные приставы выехали по известным адресам возможного места нахождения матери и ребенка. Но их там не оказалось. Бабушка ребенка отказалась сообщать, где находятся ее дочь и внучка. Тем не менее, приставам удалось выйти на контакт с женщиной и убедить бабушку и мать привезти ребенка в медучреждение.

Органы опеки разрешили бабушке ухаживать за малышом во время лечения и находиться с ним в учреждении. В настоящее время рассматривается вопрос о передаче бабушке опекунства над ребенком.

Как пояснил уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов, несмотря на право родителей отказываться от медицинского вмешательства, право на жизнь и здоровье принадлежит самому ребенку: "Если действия родителей представляют угрозу ребенку, то государство вправе применять меры по его защите. Мать имеет возможность потом восстановить свои родительские права, но только после того, как опасность будет отведена. Проблема ВИЧ-диссидентов в Тюмени стоит очень остро".

Также Степанов напомнил, что два года назад в Тюмени умерла девочка, мать которой отрицала существование болезни.